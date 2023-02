PSV heeft beet met Thorgan Hazard en biedt voor tweede keer op Lukébakio

Maandag, 30 januari 2023 om 21:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:40

PSV verwacht Thorgan Hazard dinsdag te presenteren als versterking op de vleugels, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Noord-Brabanders gaan de 29-jarige linksbuiten de rest van het seizoen huren van Borussia Dortmund en hebben daarbij een optie tot koop. PSV lijkt daarmee niet klaar op de transfermarkt en biedt volgens De Telegraaf ook op Dodi Lukébakio van Hertha BSC.

Hazard gaf recent te kennen PSV te prefereren boven Everton, dat eveneens concrete belangstelling toonde. Het broertje van Real Madrid-aanvaller Eden Hazard kwam dit seizoen in liefst 15 van zijn 21 duels dit seizoen als invaller binnen de lijnen bij Dortmund. In Eindhoven lijkt zijn perspectief op minuten een stuk gunstiger, aangezien hij als directe vervanger van de vertrokken Cody Gakpo en Noni Madueke kan worden gezien. De rechtspoot speelt bij voorkeur op links, maar kan ook aan de andere kant spelen.

Ook Adnan Januzaj (Sevilla) en Anthony Elanga (Manchester United) staan nog altijd hoog op het lijstje van PSV. Eerstgenoemde zou ook wel oren hebben naar een transfer, maar het Eindhovens Dagblad schreef zaterdag 'dat het geen haalbare of gewenste kaart lijkt'. De lokale krant van Eindhoven rapporteerde eerder al dat een huurtransfer van Elanga waarschijnlijk te hoog gegrepen is voor PSV. Ook de naam van Donyell Malen – ploeggenoot van Hazard – is gevallen, maar zijn komst wordt eveneens niet haalbaar geacht.

Hazard wordt dus binnengehaald met het oog op de linkerflank, terwijl voor de spitspositie al Fábio Silva werd gehuurd van Wolverhampton Wanderers. Voor de rechterflank gaat PSV voor Lukébakio. De Eindhovenaren hebben al twee aanbiedingen uitgebracht op de vijfvoudig Belgisch international. Hertha werkt voorlopig niet mee aan het vertrek van een van zijn belangrijkste spelers en wees beide aanbiedingen af. Lukébakio staat dit seizoen op acht goals en drie assists in achttien officiële wedstrijden. In totaal staat zijn teller bij Hertha op 24 goals en 16 assists in 85 optredens. Zijn contract loopt door tot medio 2024.