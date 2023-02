Hakim Ziyech bereikt akkoord met PSG; clubs bespreken laatste details

Maandag, 30 januari 2023 om 21:17 • Mart van Mourik • Laatste update: 11:13

Paris Saint-Germain wil Hakim Ziyech overnemen van Chelsea, zo maakt L’Équipe maandagavond bekend. Volgens de Franse krant zijn les Parisiens al in gesprek met de Londenaren en men hoopt de Marokkaans international spoedig in te kunnen lijven. Het is momenteel nog onduidelijk of er door PSG gemikt wordt op een huurdeal of op een definitieve transfer. Fabrizio Romano voegt aan de berichtgeving toe dat de deal zich in een vergevorderd stadium bevindt en dat Ziyech reeds persoonlijk akkoord is met PSG.

Ziyech komt weinig voor in de plannen van manager Graham Potter en zou graag willen vertrekken uit Londen, zo klinkt het. PSG hoopt Ziyech, die nog tot medio 2025 vastligt op Stamford Bridge, maandagavond nog binnen te halen. De onderhandelingen zijn volgens Romano al vergevorderd en momenteel worden de laatste details besproken tussen de clubs.

De 29-jarige creatieveling werd eerder deze transferperiode al in verband gebracht met onder meer Manchester United, Tottenham Hotspur, Barcelona en AC Milan. PSG lijkt, zo meldt L'Équipe, op dit moment de meest serieuze kandidaat om Ziyech over te nemen van Chelsea. Ziyech is niet de enige voorhoedespeler die in beeld is in Parijs, want ook Johan Bakayoko staat op het scoutinglijstje. PSV heeft het eerste bod van PSG op de vleugelaanvaller overigens afgewezen, zo meldde Het Nieuwsblad eerder op de maandagavond.

Ziyech startte dit seizoen slechts zes keer in de basis over alle competities. De vleugelspeler annex middenvelder kwam nog niet tot scoren. Op het WK was Ziyech wel verzekerd van een basisplaats en was hij een van de pijlers in het team dat de halve finale haalde. Bij zijn club is de situatie minder rooskleurig. Chelsea haalde met Noni Madueke (PSV) een directe concurrent, terwijl ook João Félix (Chelsea) en Mykhailo Mudryk (Shakhtar Donetsk) de voorhoede al versterkten.