‘Hij levert geen trainingsarbeid, tot frustratie van Schreuder en Heitinga'

Dinsdag, 31 januari 2023 om 17:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:37

Brian Brobbey presteert ondermaats op de trainingen, zo melden Valentijn Driessen en Mike Verweij maandag. De spits van Ajax moest in het huidige seizoen meermaals genoegen nemen met een reserverol onder trainer Alfred Schreuder en ook in het eerste duel onder interim-trainer John Heitinga haalde de hij de basis niet. Volgens de journalisten van De Telegraaf is het gebrek aan werklust op de trainingen de directe aanleiding voor de coaches (geweest) om Brobbey niet altijd te laten starten.

“Het is schandalig wat er natuurlijk gebeurd is met die Brobbey”, opent Driessen, te gast in het praatprogramma Voetbalpraat van ESPN. “Hij is voor veel geld teruggehaald, en dat is al belachelijk. Dan kómt hij terug naar Ajax, maar dan doet hij niks! Dat was Schreuders grootste frustratie: deze man levert geen trainingsarbeid. Iedere keer zijn ze met hem bezig geweest. Het eerste wat John Heitinga nu opmerkt bij Ajax is dat hij nu nog steeds geen trainingsarbeid levert. Ik kan me niet voorstellen dat het aan fysieke klachten ligt bij hem. Hij doet er gewoon veel te weinig aan.”

Eerder op de dag was Brobbey ook al onderwerp van gesprek in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Driessen weet dat de twintigjarige aanvaller zowel onder Erik ten Hag als onder Schreuder geen gemotiveerde indruk achterliet op de trainingen. “Schreuder beklaagde zich off the record over de trainingsarbeid die Brobbey wilde verrichten en waarmee hij dacht dat hij wel het eerste van Ajax zou halen.”

Verweij sluit zich volledig aan bij zijn collega. “Het is wel onbegrijpelijk. Als je een nieuwe trainer krijgt en Brobbey presteert het om de eerste twee dagen, en dan was de tweede training nog redelijk kort, niet goed te trainen... Dat schijnt ook de reden te zijn dat hij niet speelde. Dat was onder Schreuder ook al zo. Het was aanvankelijk ook een probleem bij Wijndal. Hij dacht: ik heb mijn transfer naar Ajax gemaakt, ik ben er. Er komen is makkelijk, maar er blijven... Wijndal heeft het wel opgepakt, want hij schijnt inmiddels te trainen als de brandweer”, aldus Verweij.