Hoe fans van één Engelse profclub twee verschillende aartsrivalen maakten

Woensdag, 1 februari 2023 om 10:00 • Laatste update: 12:01

In 1988 speelde zich in de FA Cup-finale een waar ‘David tegen Goliath’-verhaal af. Wimbledon – met onder anderen de agressieve middenvelder Vinnie Jones én toekomstig Chelsea-icoon Dennis Wise – won met 1-0 van landskampioen Liverpool. Wimbledons toekomst zag er rooskleurig uit, maar niets bleek minder waar. De club verhuisde naar een stad ruim 100 kilometer buiten Londen én hernoemde zichzelf naar MK Dons. Uiteindelijk richten de fans een nieuwe vereniging op en zo ontstonden in één klap twee aartsrivalen van elkaar.

Wimbledon werd in 1889 opgericht als Wimbledon Old Centrals FC en speelde het grootste gedeelte van zijn bestaan op amateurniveau. Het werd één van de bekendste amateurverenigingen ter wereld en won maar liefst acht keer de Isthmian League – een amateurcompetitie van clubs uit Londen en omstreken. In 1975 wist Wimbledon als eerste niet-professionele club een club uit de hoogste divisie te verslaan en binnen twee seizoenen werden the Dons eindelijk toegelaten tot het betaald voetbal. Slechts negen jaar na deze mijlpaal promoveerden ze al naar het hoogste niveau.

Na twee jaar in de First Division konden óók de FA Cup-winst worden bijgescheven, waarna de bouw van een nieuw stadion werd aangekondigd. Er kwam echter niks terecht van de plannen en omdat toenmalig thuisbasis Plough Lane niet meer aan de regels van de FA voldeed ging Wimbledon vanaf spelen op Selhurst Park, het stadion van Crystal Palace. De club begon hierdoor langzaam zijn identiteit te verliezen en de ergste vrees van de fans werd in 2003 werkelijkheid. Nadat het gerucht al even ging verhuisde Wimbledon naar het nabijgelegen Milton Keynes, en werden óók - tot ongenoegen van de fans - meteen het tenue en clublogo veranderd.

