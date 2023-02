PSV wijst eerste bod op Bakayoko af; plan van PSG met Belg ontvouwt zich

Maandag, 30 januari 2023 om 19:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:45

PSV laat Johan Bakayoko niet zonder slag of stoot naar Paris Saint-Germain gaan. De Eindhovenaren gaan volgens Het Nieuwsblad niet akkoord met het eerste bod van de Fransen op de negentienjarige Belg, die niet wordt gezien als directe versterking. PSG wil Bakayoko binnenhalen met het oog op de toekomst en direct verhuren.

Het is volgens de Belgische krant de vraag of PSG überhaupt nog terugkomt voor Bakayoko. Ook is onduidelijk welk bedrag de Franse topclub in gedachten had om de rechtsbuiten los te weken bij PSV. L'Équipe schreef eerder dat Rayan Cherki van Olympique Lyon en Malcom van Zenit Sint-Petersburg optie één en twee zijn voor PSG. Bakayoko zou alleen in beeld komen als dat tweetal niet haalbaar bleek.

Het is ook niet duidelijk welke vraagprijs PSV hanteert voor de talentvolle Bakayoko, die door PSV in 2019 uit de jeugd van Anderlecht werd weggeplukt. Het gerenommeerde Transfermarkt schat zijn waarde in op 4,5 miljoen euro. Eerder speelde hij ook in de opleidingen van KV Mechelen, Club Brugge en OH Leuven. Maandagavond zal Bakayoko overigens 'gewoon' in actie komen voor Jong PSV, dat het in eigen huis opneemt tegen Willem II.

Bakayoko moet voorlopig in de wachtkamer plaatsnemen. Eerder deze maand leek hij ook al af te stevenen op een vertrek bij PSV, zij het op huurbasis. NEC toonde interesse, maar kreeg nul op rekest van de Belg zelf. Dit seizoen kwam Bakayoko tot negen wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij twee keer scoorde en een assist afleverde. Vorig jaar was hij nog actief voor Jong PSV, waar hij onder Ruud van Nistelrooij floreerde en betrokken was bij 29 competitiegoals van het beloftenelftal. Net als zijn trainer maakte Bakayoko deze zomer definitief de overstap naar het eerste.