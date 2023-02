Justin Kluivert krijgt nieuwe trainer: Gennaro Gattuso op straat gezet

Maandag, 30 januari 2023 om 19:40 • Paul Jeursen

Gennaro Gattuso is niet langer de trainer van Valencia. Dat kondigt de club maandagavond aan via de eigen clubwebsite. De Italiaan en los Che hebben in onderling overleg besloten om het dienstverband te beëindigen. Valencia, waar Justin Kluivert onder contract staat, bezet momenteel de veertiende plek in LaLiga.

Op de clubwebsite valt te lezen dat Valencia Gattuso bedankt voor zijn ‘inzet als leider van het eerste elftal’ en wordt hem veel succes in de toekomst gewenst. De 45-jarige Italiaan werd afgelopen zomer aangesteld als trainer in Valencia. Na 22 wedstrijden aan het roer moet hij nu dus alweer vertrekken. Van die wedstrijden won Gattuso met Valencia slechts zeven keer. Vijf keer werden de punten gedeeld en er werd maar liefst tien keer verloren. Voor de achtste (!) keer is ‘Voro’ González als interim-coach van Valencia aangesteld.

COMUNICADO OFICIAL | Gennaro Gattuso — Valencia CF (@valenciacf) January 30, 2023

Gattuso had eerder onder andere AC Milan en Napoli onder zijn hoede. Het avontuur in Spanje werd echter geen groot succes. Valencia staat op de veertiende plek in LaLiga en pakte pas twintig punten achttien wedstrijden. Van de laatste zes wedstrijden werd er maar eentje in winst omgezet. Het gat met de plekken die tot rechtstreekse degradatie leiden, is slechts één punt.

Gattuso was van mening dat hij meer kwaliteit nodig had voor zijn team, maar op de transfermarkt roerde de club zich nauwelijks. Aanstaande zondag staat het uitduel tegen Girona op het programma. ‘Voro’ González zal dan op de bank plaatsnemen als hoofdcoach. Girona staat op de elfde plek in LaLiga, met één punt meer dan Valencia.