Hoogste Groningen-bestuur stapt op vanwege fraudezaak; Fledderus blijft aan

Maandag, 30 januari 2023 om 19:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:09

De chaos bij FC Groningen lijkt compleet. Naast de sportieve crisis die de Trots van het Noorden doormaakt, is het ook zeer onrustig in de top van de organisatie. Twee van de drie leden van het stichtingsbestuur, het hoogste orgaan van de club, stapten maandag op vanwege een fraudezaak waarmee ze in verband worden gebracht. Supporters van FC Groningen schreeuwen daarnaast om het vertrek van Mark-Jan Fledderus, maar de technisch directeur toont zich maandag strijdbaar.

Edward Wielens en Martin Robaard zijn de bestuursleden die maandag ontslag namen bij FC Groningen. Het tweetal zou betrokken zijn bij een vermeende miljoenenfraude met energielabels van panden in de stad Groningen. Via verhuurmaatschappij Pronkjewail werden energielabels kunstmatig verbeterd om meer huur te kunnen incasseren, zo onthulde stadsblog Sikkom. Marco Out, het derde lid van het stichtingsbestuur en tevens burgemeester van Assen, blijft als enige over bij FC Groningen. Het stichtingsbestuur is bij de club verantwoordelijk voor het benoemen van de Raad van Comissarissen, die op zijn beurt de directie aanstelt en controleert.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondertussen dreigt FC Groningen uit de Eredivisie te verdwijnen, nu de club roemloos onderaan staat in de competitie. De supportersvereniging zegde zondag na de nederlaag tegen FC Volendam (3-2) het vertrouwen op in technisch directeur Fledderus. "Hierbij ontvangt u deze brief met bijgevoegd het stuk dat we vandaag als Supportersvereniging FC Groningen geplaatst hebben", viel er te lezen. "Dit vanwege de uitermate zorgwekkende situatie waarin onze club zich bevindt. Wij zien ook geen verbetering als er niet twee à drie echt goede versterkingen bijkomen."

Fledderus zelf begrijpt dat hij de kop van jut is. De oud-middenvelder wist al dat de brief van de supportersvereniging, die zondag openbaar werd, aan de Raad van Comissarissen was voorgelegd. "Het is niet leuk", zegt Fledderus tegenover de NOS. "Maar laten we duidelijk zijn: we zitten in een crisis. Dan gebeuren dit soort dingen."

In de brief worden zes verwijten gemaakt aan Fledderus, die zich daar niet in kan vinden. "Ik ken de inhoud van de brief niet uit mijn hoofd, maar zoals ik hem nu 'voor de bril' heb, kijk ik anders naar de inhoud. Dat lijkt me logisch." Wel snapt Fledderus dat de supporters teleurgesteld zijn. "Zo werkt het nou eenmaal in de wereld. Dan wordt er gezocht naar schuldigen. Ik ben verantwoordelijk." Groningen heeft tot dinsdagavond laat om zich nog te versterken. "We zijn druk bezig met een aanvallende versterking. Dat lijkt de goede kant op te gaan."