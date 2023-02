Peter Bosz is een van de laatste twee kandidaten voor bondscoachschap

Maandag, 30 januari 2023 om 19:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:48

Peter Bosz is in de race om bondscoach van België te worden, zo meldt Sporza maandagavond. De voormalig trainer van onder meer Ajax en Domenico Tedesco zijn de laatste twee overgebleven kandidaten om de vertrokken Roberto Martínez op te volgen. Tedesco lijkt overigens de beste papieren te hebben om invulling te gaan geven aan de vacature bij de Belgische bond, als het niet bekend hoe de kansenverhoudingen precies liggen.

Het Belgische medium weet dat Tedesco de absolute favoriet om de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels te worden. De 37-jarige Italiaanse Duitser heeft al meermaals gesproken met de bond en de onderhandelingen zitten inmiddels al in een vergevorderd stadium. Desalniettemin mag de naam van Bosz niet uitgevlakt worden, zo klinkt het.

Tedesco heeft zelf nooit op profniveau gevoetbald, maar hij heeft een goede staat van dienst opgebouwd bij onder meer RB Leipzig. Bij die Roten Bullen werd hij de opvolger van Jesse Marsch en legde hij beslag op de DFB Pokal. In de Bundesliga was een vierde eindklassering de beste prestatie met Leipzig. In september 2022 werd hij weggestuurd bij de club wegens tegenvallende resultaten.

Bosz en Tedesco krijgen de voorkeur boven een aantal grote namen. Eerder deze week lekten in de Belgische media al de namen uit van Joachim Löw, Mauricio Pochettino en André Villas-Boas. Mogelijk wordt Bosz gezien als een back-upoptie voor het geval dat een akkoord met Tedesco niet bereikt wordt. Volgens de berichtgeving zijn er namelijk meerdere clubteams, waaronder OGC Nice, die graag in zee willen gaan met Tedesco.