Bayern stunt en haalt met Cancelo forse concurrentie voor Blind en Mazraoui

Dinsdag, 31 januari 2023 om 12:25 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:23

Bayern München heeft zich versterkt met João Cancelo, zo bevestigen de Duitsers via de officiële kanalen. De 28-jarige verdediger wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Manchester City met een optie tot koop ter waarde van zeventig miljoen euro. Cancelo werd bij the Citizens in de pikorde voorbijgestreefd door onder anderen Nathan Aké en heeft nu dus eieren voor zijn geld gekozen.

“Bayern is een geweldige club, een van de beste ter wereld”, zegt Cancelo in gesprek met zijn nieuwe werkgever. “Het is fantastisch om samen te spelen met de geweldige spelers die hier rondlopen. Ik weet dat deze club en dit team elk jaar prijzen en titels willen winnen. Ik ben ook hongerig naar succes. Ik ga alles geven voor Bayern.”

De 41-voudig Portugees international was voor het WK onbetwiste basisspeler onder Josep Guardiola. Na het mondiale eindtoernooi in Qatar koos de Spaanse oefenmeester echter veelal voor Aké op de linkervleugel. Cancelo kan ook op de rechterflank van de defensie uit de voeten, maar ervaarde daar concurrentie van Kyle Walker en de doorbrekende Rico Lewis.

De Portugees is opgeleid door Benfica. In de zomer van 2014 werd hij uitgeleend aan Valencia, dat hem een jaar later definitief overnam. Na twee seizoenen in Spanje en een uitleenbeurt aan Internazionale, nam Juventus de vleugelverdediger voor ruim veertig miljoen euro over. Het dienstverband in Turijn duurde slechts één jaar en 34 wedstrijden, daar City in 2019 liefst 65 miljoen euro overmaakte aan de Italianen om hem los te weken. Cancelo kwam tot 154 wedstrijden voor de ploeg van Guardiola.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.