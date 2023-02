PSV zwaait Max uit en loopt vooruit op komst Van Aanholt

Dinsdag, 31 januari 2023 om 10:50 • Guy Habets • Laatste update: 14:44

Philipp Max heeft PSV definitief verlaten, zo melden de Eindhovenaren via de officiele kanalen. De linksback maakt het seizoen op huurbasis af bij Eintracht Frankfurt. De Duitsers hebben eveneens een optie tot koop bedongen. Patrick van Aanholt is op zijn beurt onderweg naar Eindhoven om zijn transfer naar PSV af te ronden.

Eerder meldden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International al dat Max in de belangstelling van Frankfurt stond. Toen was niet duidelijk of PSV de linksback wilde verkopen of verhuren. Nu is dus duidelijk dat het om een huurdeal met koopoptie gaat. PSV nam de verdediger in 2020 voor 7,7 miljoen euro over van FC Augsburg. Max was een van de grootverdieners in het Philips Stadion.

Max verscheen de voorbije twee wedstrijden niet aan de aftrap bij PSV, nadat hij de weken daarvoor vanwege ziekte ontbrak. De van een blessure teruggekeerde Mauro Júnior is de beoogde linksback van Ruud van Nistelrooij, maar hij kreeg op bezoek bij FC Emmen (0-1 nederlaag) rood en moet twee wedstrijden vanaf de kant toekijken. Voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles, die met 2-0 werd gewonnen, koos Van Nistelrooij voor Phillipp Mwene.

Van Aanholt is daarnaast onderweg naar Nederland om zijn transfer naar PSV af te ronden, zo bracht Fabrizio Romano dinsdagochtend naar buiten. De linksback wordt dinsdag medisch gekeurd en tekent daarna zijn contract bij de ploeg van Van Nistelrooij. Van Aanholt wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Galatasaray. PSV heeft een optie tot koop bedongen in de huurdeal.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.