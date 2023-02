Hoedt gaat met Watford strijden voor promotie naar de Premier League

Dinsdag, 31 januari 2023 om 20:23 • Davey de Laat • Laatste update: 20:24

Wesley Hoedt maakt de overstap naar Watford FC, zo maakt de club uit de Championship bekend op Deadline Day. De 28-jarige verdediger kwam bij Anderlecht nauwelijks meer aan bod en tekent in Engeland een meerjarig contract tot medio 2025. Het contract van Hoedt liep nog door in België, maar Belgische media verwachten niet dat Anderlecht een hoge transfersom ontvangt voor de bankzitter. De mandekker kon naar verluidt niet leven met zijn rol als invaller.

Vorige week werd nog aan een tijdelijke overgang gedacht, maar de nummer vier uit de Championship heeft Hoedt definitief ingelijfd. Dat is een welkome opsteker voor de Nederlander, die door interim-trainer Robin Veldman nog uit de selectie werd gezet. Brian Riemer heeft het inmiddels overgenomen van Veldman, maar van speelminuten was desondanks steeds geen sprake voor de centrale verdediger. Eerder deze maand had Paars-Wit bijna geen verdedigers meer over en zelfs toen was er geen plek voor de zesvoudig Oranje international.

Hoedt in the house. ?? pic.twitter.com/8NFyjyCkXq — Watford Football Club (@WatfordFC) January 31, 2023

Bij the Hornets krijgt Hoedt te maken met Kourtney Hause, Christian Kabasele, Francisco Sierralta, Ryan Porteous en Craig Cathcart, die dit seizoen allemaal als centrale verdediger hebben gespeeld. Watford strijdt voor promotie naar de Premier League, een competitie waar de club uit Noord-Londen in het seizoen 2021/22 nog in speelde. Een negentiende plaats was niet genoeg om degradatie af te wenden. De club heeft momenteel een achterstand van dertien punten op plek twee, die recht geeft op directe promotie. De nummers drie tot en met zes spelen play-offs.

Anderlecht pikte Hoedt in 2021 transfervrij op bij Southampton, dat een flink doorverkooppercentage wist af te dwingen. In totaal kwam hij 73 keer in actie bij de huidige nummer elf van de Belgische Pro League en maakte daarin vier doelpunten. Hoedt was eerder in zijn carrière actief voor AZ, Lazio, Celta de Vigo en Royal Antwerp FC. De verdediger won in Italië de Supercup en in België pakte hij de beker. Hij tekent een contract voor tweeënhalf jaar bij Watford.

