Ajax ziet toekomst in Belgisch toptalent en deelt contract uit tot 2025

Dinsdag, 31 januari 2023 om 21:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:57

Ajax neemt Mika Godts per direct over van KRC Genk, zo brengen beide clubs op Deadline Day officieel naar buiten. Het zeventienjarige toptalent tekende dinsdag een contract tot medio 2025 in de Johan Cruijff ArenA. Er moeten nog enkele formaliteiten rondom de meerjarige verbintenis worden afgerond, voegt Ajax toe in het persbericht. Volgens Het Nieuwsblad maken de Amsterdammers een miljoen euro over aan Genk voor de diensten van Godts. De aanwinst staat op de nominatie om regelmatig aan te gaan sluiten bij de A-kern.

Godts, een linksbuiten die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, geldt als een van de smaakmakers van Jong Genk. In de Challenger Pro League (het tweede niveau van België) kwam hij dit seizoen tot zeven treffers en één assist namens Blauw-wit. Godts' contract liep komende zomer af en eens over een verlenging werd hij het niet. Door hem nu te verkopen houdt Genk toch nog iets over aan de groeibriljant, die zijn debuut voor het eerste nog niet maakte.

Godts speelde sinds juli 2020 in de jeugdopleiding van Genk. Daarvoor kwam hij uit voor Anderlecht. In twee jaar tijd werkte hij zich op van de Onder 18 van Genk tot het beloftenelftal, waar hij zich direct ontpopte tot een van de vedettes. Als zeventienjarige vertegenwoordigt Godts dan ook al een marktwaarde van 800.000 euro op Transfermarkt. Daarmee hoeft hij wereldwijd slechts 33 spelers voor zich te dulden.

Het lijkt de bedoeling dat Godts in Jong Ajax zal aansluiten. John Heitinga, die na het ontslag van Alfred Schreuder de stap naar het eerste maakte, wisselde in zijn tijd vooral af met Jaydon Banel en Kristian Hlynsson op de linkervleugel. Amourricho van Axel Dongen was daar begin dit seizoen eerste keus, tot hij ernstig geblesseerd raakte. Ook Sontje Hansen kan nog op links uit de voeten, maar hem wordt amper minuten gegund tot hij zijn aflopende contract verlengd.