Feyenoord vergeet zichzelf te belonen en baalt van niet gegeven penalty

Zondag, 29 januari 2023 om 14:13 • Rian Rosendaal

Feyenoord heeft zondag punten verspeeld in de strijd om het kampioenschap. De koploper kwam nog wel op voorsprong dankzij Santiago Giménez, maar zag FC Twente in de tweede helft op gelijke hoogte komen: 1-1. Beide ploegen maakten er een vermakelijk duel van in de Grolsch Veste, al leverde dat dus geen winnaar op. Ajax kan bij winst op Excelsior later deze zondag op vijf punten komen van Feyenoord, dat in Enschede de nodige kansen onbenut liet.

Giménez kreeg dus opnieuw de voorkeur boven Danilo en er was tevens een basisplaats voor Alireza Jahanbakhsh. Dat ging ten koste van Igor Paixão, waardoor Javairô Dilrosun naar links verhuisde. Feyenoord toonde de nodige aanvallende intenties in de beginfase en het was vooral Dilrosun die zich zeer bedrijvig toonde. Twente probeerde ondertussen om onder de druk uit te komen. Een en ander leidde na een kwartier voor tijd in een goede kans voor Robin Pröpper, die naast tikte na goed voorbereidend werk van Ramiz Zerrouki. De beste kans voor Twente kwam na 25 minuten: Virgil Misidjan kreeg een vrije schietkans, maar het was Justin Bijlow die redding bracht.

Santiago Giménez doet alles goed van kaats tot afronding ?? #TWEFEY — ESPN NL (@ESPNnl) January 29, 2023

Na ruim een uur spelen was het juist Feyenoord dat de leiding nam in Enschede. Orkun Kökçü stond aan de basis van een prachtige en snelle aanval en via Sebastian Szymanski kwam de bal weer terecht bij Giménez, die hoger sprong dan zijn bewakers en de bal in de rechterhoek kopte: 0-1. Het was voor de eerste keer dit seizoen dat Twente dit seizoen thuis op achterstand kwam. Er was enkele minuten later een opstootje. Bijlow voorkwam met een sliding ver buiten zijn doel dat Misidjan gevaarlijk kon worden. De doelman gooide vervolgens de bal opzichtig het veld in, waarna de Twente-aanvaller de bal hard teruggooide. Er ontstond ruzie en Jahanbakhsh lag opeens op het veld. Uiteindelijk werd Bijlow bestraft met een gele kaart.

In de rust werd duidelijk dat Szymanski niet verder kon: Quinten Timber verving hem op het middenveld. Feyenoord probeerde met name via Giménez en Jahanbakhsh gevaar te stichten, al leverde dat niet de tweede treffer op. Giménez was in minuut 62 wel heel dichtbij met een kopbal uit een hoekschop. Niet de tweede Rotterdamse treffer dus, maar wel de gelijkmaker. Met twintig minuten nog op de klok kopte Joshua Brenet bij de tweede paal binnen uit een afgemeten voorzet van Michal Sadílek. Slot besloot een kwartier voor tijd om Paixão en Oussama Idrissi te brengen en vooral laatstgenoemde was direct een paar keer gevaarlijk voor het Twentse doel. Bij een grote kans was het echter Lars Unnerstall die in de weg stond en later vond de invaller het zijnet.

Heel Feyenoord schreeuwde zes minuten voor tijd om een strafschop toen Pröpper bij een vrije trap die de zestien invloog hands maakte. Arbiter Allard Lindhout en de VAR oordeelden dat de verdediger werd geduwd door Giménez op het moment dat hij de lucht inging. Slot en zijn assistenten waren het aan de zijlijn duidelijk niet eens met de beslissing. Twente was nog heel dicht bij de volle buit toen Cerny de zestien binnenstormde. De uitgekomen Bijlow voorkwam echter dat Feyenoord met lege handen kwam te staan in Enschede.