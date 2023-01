Ajax stalt Jay Gorter voor de rest van het seizoen in Schotland

Zondag, 29 januari 2023 om 13:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:20

Jay Gorter maakt de tijdelijke overstap naar Aberdeen, weet ESPN. De 22-jarige doelman maakte geen aanspraak op speelminuten bij Ajax en kiest daarom ervaring op te doen in Schotland. Als Gorter de medische keuring doorstaat, staat niets een huurtransfer meer in de weg.Volgens clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf ziet Ajax ondanks de huurdeal toekomst in Gorter, die contractverlenging tot medio 2026 tegemoet kan zien. Zijn huidige overeenkomst loopt af in de zomer van 2025.

Gorter stond begin dit seizoen nog op de nominatie om eerste doelman te worden in Amsterdam. Door enkele opzichtige blunders in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5 verlies) besloot Alfred Schreuder echter toch Remko Pasveer het vertrouwen te geven. Toen deze winter ook Gerónimo Rullli nog naar de club kwam, leek Gorter tot het derde of zelfs vierde plan veroordeeld. Maarten Stekelenburg maakt namelijk ook nog deel uit van de selectie.

Een definitief vertrek bij Ajax was echter geen optie, wist De Telegraaf begin januari al te melden. Algemeen directeur Edwin van der Sar zou Gorter gezegd hebben 'hem absoluut niet kwijt te willen' en hem een rooskleurige toekomst bij de club beloofd hebben. Vooralsnog blijft Gorters carrière bij Ajax behouden tot in totaal drie officiële duels. Naast de Johan Cruijff Schaal van dit jaar speelde Gorter afgelopen seizoen nog een competitiewedstrijd (tegen Vitesse, 2-2) en een bekerduel (tegen Excelsior Maassluis, 9-0 winst).

Aberdeen is op zijn beurt naarstig op zoek naar een betrouwbare sluitpost. De huidige nummer zeven van de Schotse Premiership kreeg van alle clubs de meeste tegendoelpunten tegen: 43 stuks in totaal. Gorter kan in ieder geval tot eind dit seizoen de helpende hand bieden. Hij ging in 2021 voor een miljoen euro van Go Ahead Eagles naar Ajax en staat nog tot medio 2025 onder contract in de Johan Cruijff ArenA.