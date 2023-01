PSV meldt zich in Dortmund en gaat vol voor komst van Thorgan Hazard

Zondag, 29 januari 2023 om 12:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:16

PSV is in gesprek met Thorgan Hazard, melden zowel Voetbal International als het Eindhovens Dagblad. De 29-jarige aanvaller van Borussia Dortmund moet het gat opvullen dat Cody Gakpo en Noni Madueke hebben achtergelaten in Eindhoven. Hazard geniet momenteel een reserverol in Duitsland en een vertrekt lijkt daarom niet onbespreekbaar.

Van alle vleugelspelers die de afgelopen tijd in verband werden gebracht met PSV lijkt de komst van Hazard het meest aannemelijk. De Belg is momenteel in gesprek met algemeen directeur Marcel Brands en heeft ook aangegeven open te staan voor een gang naar Eindhoven. Hazard is in Dortmund lang niet altijd verzekerd van speeltijd en kwam in liefst 15 van zijn 21 duels dit seizoen als invaller binnen de lijnen. In Eindhoven lijkt zijn perspectief op minuten een stuk gunstiger.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Adnan Januzaj (Sevilla) en Anthony Elanga (Manchester United) staan nog altijd hoog op het lijstje in het Philips Stadion. Eerstgenoemde zou ook wel oren hebben naar een transfer, maar het Eindhovens Dagblad schrijft nu 'dat het geen haalbare of gewenste kaart lijkt'. De lokale krant van Eindhoven rapporteerde eerder al dat een huurtransfer van Elanga waarschijnlijk te hoog gegrepen is voor PSV. Ook de naam van Donyell Malen – ploeggenoot van Hazard – is gevallen, maar hij wordt niet haalbaar geacht.

Hazard prijkt al sinds 2014 op de scoutingslijsten van PSV. De toenmalig speler van Chelsea koos na een succesvolle huurperiode bij Borussia Mönchengladbach echter voor een carrièrevervolg bij die Fohlen. Daar verdiende Hazard vier jaar later een overstap naar Dortmund, dat liefst 25,5 miljoen euro wilde betalen. Of PSV mikt op een huurtransfer of een definitieve overname, is vooralsnog onduidelijk.