Frans Hoek legt haarfijn uit waarom Cillessen niet meeging naar het WK

Zondag, 29 januari 2023 om 12:18 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:29

Frans Hoek heeft zondag bij Goedemorgen Eredivisie tekst en uitleg gegeven over waarom Jasper Cillessen niet meeging naar het WK. De ex-keeperstrainer van het Nederlands elftal drukt nogmaals op het hart dat dit niets te maken had met hoe Cillessen in de groep lag, maar enkel met zijn vorm op dat moment. "Ga de vijf wedstrijden voordat de selectie bekend werd maar eens goed na", argumenteert Hoek.

Het was een enorme verrassing toen half november de definitieve selectie voor Qatar bekend werd en Cillessen daarin ontbrak. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal gaf als uitleg dat de NEC-goalie 'al weken niet in vorm was' en dat hij daarom voor het trio Andries Noppert, Remko Pasveer en Justin Bijlow had gekozen. Cillessen was destijds al een tijdje hot topic, omdat onder meer oud-Oranje-collega's Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder hem van oncollegialiteit betichtten. Hoek benadrukt echter nogmaals dat dat laatste geen rol heeft gespeeld in de beslissing de doelman niet mee te nemen.

"Louis heeft een aantal selectiecriteria neergelegd, die hebben we met elkaar besproken", vertelt Hoek bij Goedemorgen Eredivisie. "Daarin is hij ook duidelijk geweest naar de buitenwereld. Dus dan moet je kijken naar wat je op dat moment hebt. Je hebt een week voordat de eerste wedstrijd begint; wat is de kennis die we hebben en hoe ga je dat dan doen op dat moment? Ik kan natuurlijk niet uitweiden over de uiteindelijke beslissingen die genomen zijn, ik kan alleen maar zeggen dat op dat moment de keuze gemaakt is voor degenen die we meegenomen hebben."

Op de vraag of Cillessens relatie met de groep daar enige invloed op heeft gehad, is Hoek stellig. "Nee, dat is iets wat heel veel speelt, maar daar ging het op dat moment niet om. Absoluut niet. Ik zou tegen jou zeggen: ga de vijf wedstrijden voordat de selectie bekend werd maar eens goed na. Ik weet ook dat hij dit seizoen ge-wel-dig begonnen is. Dat was echt een verademing. Maar om een goed oordeel te kunnen geven moet je ze ook elke week zien. En dat doe ik. Ik zie ook elk minder goed moment. En uiteindelijk maak je dan een keuze", aldus Hoek.