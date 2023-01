‘Dusan Tadic stond op het punt Ajax te verlaten na persoonlijk akkoord’

Zondag, 29 januari 2023 om 11:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:56

Dusan Tadic stond afgelopen week voor een vertrek bij Ajax. Corriere dello Sport onthult zondag namelijk dat de aanvoerder van de Amsterdamse club reeds zijn jawoord had gegeven aan AS Roma-trainer José Mourinho. Voorwaarde was wel dat Nicolò Zaniolo zou vertrekken, maar de aanvallende middenvelder heeft blijkbaar geen trek in een tussentijdse transfer richting Bournemouth.

Volgens de Italiaanse krant zit er een complot achter de plotseling onvrede van Mourinho naar Zaniolo, die de laatste duels niet aan spelen toekwam. Roma was namelijk al helemaal klaar om Tadic over te nemen zodra deal met Bournemouth voor circa dertig miljoen euro was afgerond. Corriere dello Sport weet te melden dat de aanvaller van Ajax persoonlijk was benaderd door Mourinho en dat niets de transfer nog in de weg stond. De weigering van Zaniolo zorgt er echter voor dat de routinier, met een contract tot 2024 bij Ajax, niet naar de Serie A verhuist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Roma had gezien de leeftijd van Tadic (34) gehoopt dat Ajax een vraagprijs van slechts enkele miljoenen zou hanteren. Daarnaast was er in Italiaanse kringen de verwachting dat de Ajax-leiding zou meewerken aan een tussentijdse transfer van de buitenspeler. Het lijkt er nu op dat Tadic ondanks de crisis in Amsterdam gewoon het seizoen afmaakt bij Ajax. De verwachting is dat hij zondag ook gewoon start in de uitwedstrijd tegen Excelsior.

Tadic staat sinds 2018 onder contract bij Ajax, dat hem destijds voor ruim elf miljoen euro overnam van Southampton. De ervaren vleugelaanvaller was onder Erik ten Hag en diens opvolger Alfred Schreuder altijd verzekerd van een basisplaats. Tadic staat inmiddels op 219 optredens namens Ajax en dat leidde tot 96 doelpunten en 103 assists. Eerder in zijn loopbaan kwam hij uit voor Vojvodina Novi Sad, FC Groningen en FC Twente.