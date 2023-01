Spectaculaire 5-5 is ‘AZ-onwaardig’: ‘In dat opzicht hebben we echt gefaald’

Zondag, 29 januari 2023

Pascal Jansen heeft gemengde gevoelens na de spectaculaire 5-5 van AZ tegen FC Utrecht van zaterdagavond. De trainer is ondanks de vele doelpunten en de hattrick van Vangelis Pavlidis niet helemaal tevreden over het optreden van zijn ploeg in het AFAS Stadion. Diens collega Michael Silberbauer was positiever gestemd nadat zijn elftal in de slotfase een punt wist te pakken in Alkmaar.

"Ik ben wel geschrokken. Dat eerste half uur, dat hebben we totaal niet zien aankomen", erkende Jansen na afloop in gesprek met ESPN. In de eerste 34 minuten vielen namelijk maar liefst zes doelpunten. "Daarna hebben we wel veerkracht getoond door iets meer in de buurt van ons niveau te komen. Voor de neutrale kijker was het zeker prettig, maar voor ons was het minder." Jansen geeft vooral de verdediging een dikke onvoldoende na de vijf tegendoelpunten tegen Utrecht.

"In verdedigend opzicht hebben we als team echt gefaald", sprak de AZ-coach in duidelijke bewoordingen. "Aanvallend gezien hebben we dingen goed gedaan, maar als je kijkt naar hoeveel doelpogingen Utrecht kan ondernemen, dat is AZ onwaardig." Jansen is blij dat er niet alleen bij hem onvrede heerst na het doelpuntenfestijn. "Het is terecht dat ze kritisch op zichzelf zijn. Pavi (Pavlidis, red.) was blij met zijn drie doelpunten, maar is nog gelukkiger als hij drie keer scoort en we wel winnen. Dit duel geeft de nodige lessen mee."

Silberbauer lijkt minder moeite te hebben met de vijf tegengoals. "Doe mij dan maar 5-5, al zijn vijf tegendoelpunten ook weer wat veel. Ik ben trots op de spelers vanwege de getoonde moed. Want als je ze laat spelen is AZ echt heel goed. Ze zitten niet voor niets in de titelrace." AZ had de eerste plaats kunnen overnemen van Feyenoord, maar moet vanwege het doelpuntrijke gelijkspel voorlopig genoegen nemen met de tweede plaats in de Eredivisie.

