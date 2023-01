AZ en Utrecht zorgen voor krankzinnig spektakelstuk met 10 (!) goals

Zaterdag, 28 januari 2023 om 23:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:33

AZ en FC Utrecht hebben elkaar in een krankzinnige wedstrijd in evenwicht gehouden. Anastasios Douvikas en Vangelis Pavlidis waren beiden driemaal trefzeker tijdens een memorabel 5-5 gelijkspel. Door de remise komt AZ op één punt van koploper Feyenoord, dat zondag in actie komt tegen FC Twente. FC Utrecht blijft zevende.

Pascal Jansen kon bij AZ geen beroep doen op Dani de Wit. De middenvelder staat de komende weken aan de kant met een voetblessure en werd tegen FC Utrecht vervangen door Djordje Mihailovic. Maxim Dekker kreeg centraal achterin de voorkeur boven Zinho Vanheusden. Bij de Domstedelingen koos trainer Michael Silberbauer voor Sean Klaiber als rechtsback, hetgeen ten koste ging van Hidde ter Avest.

AZ en Utrecht maken er een feest van, ze gaan rusten met een 3-3 stand ???? ?? ESPN 2#AZUTR pic.twitter.com/vDMWA1zyT7 — ESPN NL (@ESPNnl) January 28, 2023

FC Utrecht begon uiterst sterk aan het duel in het AFAS Stadion en wist de score te openen na een razendsnelle counter, waar Taylor Booth van aan de basis stond. De middenvelder ging hierna zelf de diepte in en probeerde Douvikas te bereiken. Yukinari Sugawara kon nog half ingrijpen, waarna Douvikas de bal voor het inschieten had. Tijjani Reijnders bracht de Alkmaarders vervolgens verder in de problemen met slordig balverlies op het middenveld. Weer was het Booth die over de rechterflank kon oprukken. Zowel zijn schot als dat van Othmane Boussaid werd gekeerd door doelman Mathew Ryan, maar Douvikas bracht de marge hierna alsnog naar twee: 0-2.

De bezoekers beten zich vast in AZ. Toch kwam de equipe van Jansen al snel weer helemaal terug in de wedstrijd. Dekker werkte de 1-2 tegen de touwen na een kleine scrimmage en met een half uur op de klok profiteerde Pavlidis van balverlies van Jens Toornstra rond zijn eigen zestienmetergebied. In twee instanties wist de Griek doelman Vasilis Barkas te passeren: 2-2. Pavlidis zette de wedstrijd luttele minuten later helemaal op zijn kop door na een sterke aanname met de borst droog af te ronden: 2-3. FC Utrecht was even van de leg, maar wist toch met een gelijke stand de kleedkamers op te zoeken. De bal viel met enig fortuin voor de voeten van Nick Viergever die bij de tweede paal de 3-3 aantekende.

Ook in het tweede bedrijf kregen de toeschouwers absoluut waar voor hun geld. Booth toonde andermaal zijn waarde voor FC Utrecht met een voorzet op maat. Douvikas hield Sugawara van zich af om de 3-4 tegen de touwen te glijden. Via Mees de Wit knokte AZ zich echter weer opnieuw terug in de wedstrijd. De linksback stond vogelvrij na een ragfijne steekpass van Reijnders en rondde hierna met zijn mindere rechterbeen af: 3-4. De bezoekers dachten er vervolgens met de zege vandoor te gaan, nadat Pavlidis nogmaals glijdend trefzeker was. In de aanval erop bepaalde Sander van der Streek de stand toch nog op 5-5. De middenvelder kopte de bal over de uitkomende Ryan.

?? ?????? ?????????????? ?????????! Vangelis Pavlidis maakt een hattrick, inmiddels staat het 5-5! ?? ?? ESPN 2 #?? #AZUTR pic.twitter.com/sMMLEBjrXg — ESPN NL (@ESPNnl) January 28, 2023