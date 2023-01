Man United overtuigt ook in FA Cup; publiek lacht oude bekende Andy Carroll uit

Manchester United heeft zich zaterdag verzekerd van een plek bij de laatste zestien in de FA Cup. Erik ten Hag zag zijn manschappen op Old Trafford probleemloos afrekenen met Reading. De nummer zestien uit de Championship moest in de tweede capituleren na treffers van Casemiro (tweemaal) en Fred. Tot groot genoegen van Old Trafford kreeg Reading-spits Andy Carroll, bekend uit zijn tijd bij aartsrivaal Liverpool, ook nog rood. Het eredoelpunt van Amadou Salif Mbengue deerde Manchester United niet: 3-1.

Ten Hag gunde Harry Maguire een nieuwe kans in de basis. De centrumverdediger kampte met blessureleed, maar is ook hevig gedaald in de pikorde en komt weinig aan spelen toe. Zaterdag kreeg Maguire de voorkeur boven Lisandro Martínez, die rust kreeg. Met Tyrell Malacia en Wout Weghorst stonden beide fitte Nederlanders in de basis bij Manchester United.

Het eerste gevaar in de wedstrijd kwam van de voet van Marcus Rashford, die een vrije trap gevaarlijk richting het doel van Reading schoot. Na een halve redding leek Christian Eriksen de rebound binnen te schuiven, maar een verdediger blokte op het laatste moment. United kreeg de bal in de 35ste minuut alsnog achter de doellijn van Reading. Rashford maakte het na een kopbal van Weghorst af, maar de VAR constateerde buitenspel in de aanloop: geen geldige treffer.

Via een Braziliaanse samenwerking kwam de thuisploeg in de 54ste minuut alsnog op voorsprong. Antony verstuurde een steekbal op Casemiro, die de bal als een ware spits met een fraaie lob in het doel werkte: 1-0. Nog geen vijf minuten later schoot Casemiro opnieuw binnen, ditmaal via een geplaatst schot van enorme afstand, dat onderweg nog licht werd aangeraakt: 2-0. Het duurde niet lang voordat Fred de marge voor de gastheren naar drie bracht. De middenvelder deed dat door een lage voorzet van Bruno Fernandes schitterend binnen te hakken: 3-0.

Fraai ??????????! ?? United heeft de smaak te pakken en scoort de derde ??#ZiggoSport #FACup #MNUREA pic.twitter.com/ueMvGvGXQO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 28, 2023

Old Trafford vermaakte zich opperbest, zeker toen vlak voor het derde doelpunt een rode kaart werd uitgedeeld aan Reading. Het was uitgerekend Carroll, ex-spits van aartsrivaal Liverpool, die met een tweede gele kaart kon worden uitgezwaaid. Carroll kreeg die tweede kaart vanwege het neerhalen van Casemiro. Reading produceerde twintig minuten voor tijd een eretreffer, toen Amadou Salif Mbengue binnenkopte uit een hoekschop: 3-1. Reading besloot in de slotfase om ook tweede doelman Dean Bouzanis speelminuten op Old Trafford te gunnen en haalde eerste keus Joe Lumley naar de kant.