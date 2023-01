Feyenoord zoekt in eigen omgeving en komt met bod op Sven Mijnans

Zaterdag, 28 januari 2023 om 22:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:46

Feyenoord kijkt met meer dan gemiddelde interesse naar Sven Mijnans, zo meldt Voetbal International. Volgens het weekblad lijkt het erop dat momenteel een bod wordt voorbereid op de 22-jarige aanvallende middenvelder van Sparta Rotterdam. Er is veel meer belangstelling, maar Feyenoord ligt voorop in de race om de handtekening van Mijnans.

Mijnans kan zowel nationaal als internationaal hogerop. Sparta is daarvan op de hoogte en weet dat de nummer 10 vermoedelijk onhoudbaar zal zijn. Mijnans ligt tot medio 2024 vast en daarmee zou komende zomer het laatste moment kunnen zijn om een mooie transfersom aan de middenvelder over te houden. Het lijkt er echter op dat Mijnans nog deze maand gaat vertrekken bij de Kasteelclub.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sparta pikte Mijnans opmerkelijk genoeg op achttienjarige leeftijd op bij de amateurs van VV Spijkenisse. Daarvoor had hij een seizoen bij ADO Den Haag in de jeugdopleiding gespeeld. De middenvelder debuteerde twee jaar na zijn komst naar Rotterdam in het eerste van Sparta. Inmiddels staat de teller op 85 optredens, waarin hij 8 goals en 12 assists liet aantekenen. Dit seizoen is verreweg zijn meest productieve met drie goals en vijf assists in achttien Eredivisie-duels tot nu toe.

Na afloop van het duel bij NEC (0-0) erkende Sparta-trainer Maurice Steijn voor de camera van ESPN dat er serieuze interesse van Feyenoord is. "Het is mij wel bekend dat er interesse is voor Mijnans", stelde de oefenmeester, die tevens bevestigde dat Feyenoord niet de enige club met interesse is. "Ik hoop dat hij blijft, want wij zijn aan een heel mooi seizoen bezig, waarin hij een belangrijke pion is voor ons. Maar je weet ook dat Sparta een club is waar spelers zich ontwikkelen en dat als er clubs voorbijkomen voor bepaalde spelers, je ze moet laten gaan. Daar leeft Sparta van. Dat weet je van tevoren. Hij kan de stap zeker aan. Hij heeft zich heel goed ontwikkeld in heel veel aspecten. Ik denk dat hij wel klaar is voor een nieuwe stap."