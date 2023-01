Sparta slikt eerste tegengoal sinds november en lijdt puntenverlies bij goed NEC

Zaterdag, 28 januari 2023 om 22:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:38

NEC is er zaterdagavond niet in geslaagd om drie punten bij te schrijven. In Nijmegen werd het 1-1 tegen Sparta Rotterdam na doelpunten van Arno Verschueren en Pedro Marques. Het was voor NEC alweer het elfde gelijkspel dit seizoen, terwijl Sparta zijn eerste tegengoal in de Eredivisie moest slikken sinds 11 november. Door de puntendeling staat NEC iets steviger op de negende plaats, terwijl Sparta zesde staat en nalaat om Ajax op de ranglijst te passeren.

NEC ging woensdag mede door een rode kaart voor Iván Márquez met 2-0 onderuit bij koploper Feyenoord. De rode kaart van de Spanjaard werd echter geseponeerd, waardoor hij tegen Sparta aan de aftrap kon beginnen. Trainer Rogier Meijer voerde ten opzichte van het duel in De Kuip geen wijzigingen door. Middenvelder Mikkel Duelund is dicht bij een transfer naar Aarhus, maar begon desondanks in de basis. Het uitstekend presterende Sparta kwam in de midweekse speelronde niet langs RKC Waalwijk (0-0). Steijn voerde ten opzichte van dat duel een noodgedwongen wijziging door. Koki Saito ontbrak wegens een blessure, waardoor Younes Namli zijn linksbuitenpositie innam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

NEC was in de eerste helft de bovenliggende partij, maar desondanks kwam Sparta in de openingsfase bijna op voorsprong. Jasper Cillessen passte de bal op Philippe Sandler, die veel te lang deed over het maken van een beslissing en tegen een Spartaan aanschoot. De bal belandde bij de volledig ongedekte Tobias Lauritsen, maar de Noor produceerde een zwak schot dat in de handen van Cillessen belandde. Aan de andere kant was Ibrahim Cissoko gevaarlijk met een kopbal, die net naast ging, terwijl Elayis Tavsan een vrije trap tegen de paal schoot. De Rotterdammers zagen centrale verdedigers Bart Vriends en Adil Auassar beiden in het eerste bedrijf uitvallen. Na de noodgedwongen wissels stond de organisatie achterin bij Sparta niet goed en daar profiteerde NEC bijna van. Sandler had een fraai passje in huis op Duelund, die in zeer kansrijke positie naast schoot.

Vlak na rust kreeg Dirk Proper de kans om de score te openen. De middenvelder zag Nick Olij echter goed uit zijn doel komen, die daarmee een treffer voorkwam. Aan de andere kant had Joshua Kitolano een verwoestend schot in huis, waarmee hij Cillessen tot een puike redding dwong. Uit de daaropvolgende hoekschop was het wel raak. Op aangeven van Vito van Crooij wist Verschueren het leer tegen de touwen te koppen: 0-1. NEC zette vervolgens meer en meer aan en via een kopbal van Duelund kwam het dicht bij de 1-1. Nadat Verschueren naliet om zijn tweede kopgoal te maken, viel het doelpunt aan de andere kant wel. Sandler speelde strak in op Marques, die snel wegdraaide en de verre hoek vond: 1-1. NEC drong in de slotfase nadrukkelijk aan, maar Landry Dimata zag zijn kopbal in minuut 96 tegen de paal belanden.