Vitesse weet bij rentree Pröpper eindelijk weer eens te winnen in de Eredivisie

Zaterdag, 28 januari 2023 om 21:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:34

Vitesse heeft zaterdagavond de eerste competitiezege in 2023 geboekt. Op bezoek bij sc Heerenveen waren de Arnhemmers met 1-3 te sterk. Een doelpunt van Pelle van Amersfoort werd ongedaan gemaakt door treffers van Bartosz Bialek, Gabriel Vidovic en Million Manhoef. Davy Pröpper maakte halverwege de tweede helft zijn rentree in het shirt van Vitesse.

Het duel met Vitesse was extra bijzonder voor Joost van Aken. De verdediger speelde zaterdagavond zijn honderdste Eredivisie-duel in het shirt van de Friezen. Pröpper, die eerder deze week definitief zijn comeback bij zijn oude jeugdliefde maakte, begon bij Vitesse op de bank. De Arnhemmers begonnen sterk in het Abe Lenstra Stadion en kregen na zes minuten al een reuzenkans, nadat Manhoef een slimme steekpass in huis had op Matús Bero. De aanvoerder verscheen oog in oog met doelman Xavier Mous, maar de keeper van sc Heerenveen kwam als winnaar uit de strijd.

Davy Pröpper is ???? De middenvelder speelde 25 november 2021 zijn laatste wedstrijd!#HEEVIT pic.twitter.com/CNUN93j7O8 — ESPN NL (@ESPNnl) January 28, 2023

De thuisploeg wist halverwege de eerste helft direct toe te slaan bij het eerste serieuze gevaar. Van Amersfoort kon opstomen over de linkerflank, trok naar binnen en rondde vervolgens via de binnenkant van de paal af: 1-0. De score werd met ruim een half uur op de klok weer in evenwicht gebracht door Bialek, die na een mislukt schot van Manhoef kon afronden: 1-1. Bero ontglipte niet veel later weer aan de aandacht van de defensie van Heerenveen, ditmaal reageerde Mous alert.

Beide ploegen leken genoegen te nemen met een 1-1 ruststand. Vidovic zorgde er in de 45ste minuut voor dat de Arnhemmers met een beter gevoel de kleedkamers konden opzoeken. De vleugelaanvaller werd in het zestienmetergebied aangespeeld door Kacper Kozlowski en schoot vervolgens bekeken binnen: 1-2. De ploeg van trainer Phillip Cocu zat al vroeg in de tweede helft op rozen. Manhoef ging een combinatie aan met Bero en schoof de bal onder Mous door: 1-3. Vitesse was hierna nog enkele keren dicht bij een grotere overwinning, maar het hoogtepunt volgde na 65 minuten, toen Pröpper als invaller binnen de lijnen kwam voor Kozlowski.