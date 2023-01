Van der Vaart onthult vermeend plan van Heitinga op zondag met Tadic

Zaterdag, 28 januari 2023 om 21:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:03

Rafael van der Vaart denkt dat John Heitinga direct zal tornen aan de status van Dusan Tadic bij Ajax. De analist van Ziggo Sport gelooft dat Heitinga, die vrijdag werd aangesteld als interim-coach van Ajax, Tadic zondag op bezoek bij Excelsior direct naar de bank zal verwijzen. "Ik denk echt dat hij hem eruit gaat gooien", aldus Van der Vaart.

Ajax speelde donderdag in eigen huis zeer teleurstellend gelijk tegen FC Volendam (1-1). Direct na afloop werd Alfred Schreuder de laan uit gestuurd. Heitinga schoof enkele uren later door van Jong Ajax naar het eerste. "Een hele zware kluif voor Heitinga? Slechter dan dit kan niet bij Ajax. Volgens mij is dit het ideale moment", aldus Van der Vaart.

John Heitinga of toch Fred Grim? ?? En durft een nieuwe trainer het aan om Dušan Tadic op de bank te zetten? ??#ZiggoSport #Ajax pic.twitter.com/KZPhTm5vPN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 28, 2023

Tadic genoot onder Schreuder een vrijwel onaantastbare status. De aanvoerder van Ajax gaf donderdag na afloop van het duel met Volendam zelf aan op dit moment 'slecht' te spelen, maar werd in 2023 geen enkele keer gewisseld. Heitinga moet volgens Van der Vaart meteen ingrijpen. "Ik denk dat hij dondersgoed weet dat het een hele moeilijke beslissing is, maar dat je daarmee negentig procent van de selectie voor je wint."

"Het is lullig voor Tadic, die natuurlijk heel veel heeft gedaan voor Ajax", benadrukt Van der Vaart. "Maar ja, als jij het niet meer laat zien, dan moet je ook gewoon genoegen nemen met een plek op de bank. Het is een beetje hetzelfde als met Daley Blind, die dat niet kon." Het conflict tussen Blind en Schreuder escaleerde rond het WK, waarna eerstgenoemde zijn contract ontbonden zag worden bij Ajax. Daarna trok hij naar Bayern München.

Heitinga begint aan zijn eerste trainersklus op het allerhoogste niveau. Het is een vreemde gewaarwording voor zijn oud-ploeggenoot Van der Vaart. "Het leuke is: als je zolang met elkaar in de kleedkamer hebt gezeten, dan zie je iemand niet als een trainer", zegt de oud-middenvelder. "Dan zie je hem heel anders. Voor mij is het gewoon Johnny, met wie ik lol heb beleefd, klaverjassen heb gespeeld. Laatst kwam ik hem tegen, raakten we aan de praat. Ik zei: 'Johnny, hou op met dat trainersgelul van je. Daar krijg ik jeuk van'", knipoogt hij. "Maar hij schijnt het echt enorm goed te doen. Er is heel veel vertrouwen vanuit de club. Ze schuiven hem niet zomaar naar voren."