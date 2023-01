Danjuma raakt de bal verkeerd, maar maakt wel zijn eerste goal voor Tottenham

Zaterdag, 28 januari 2023 om 21:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:14

Arnaut Danjuma heeft zaterdagavond een droomdebuut in het shirt van Tottenham Hotspur beleefd. De aanvaller begon in het FA Cup-duel met Preston North End op de bank, maar bepaalde als invaller de eindstand vlak voor tijd op 0-3. Heung-Min Son was verantwoordelijk voor de eerste twee treffers van the Spurs.

Bij Tottenham Hotspur waren alle ogen begrijpelijkerwijs gericht op Danjuma. De van Villarreal gehuurde aanvaller moest in het bekerduel nog genoegen nemen met een plek op de bank. Dat gold ook voor Harry Kane, waardoor Son in de punt van de aanval begon. Tottenham had het voor rust lastig met Preston North End, dat momenteel elfde staat in de Championship. De ban werd vroeg in de tweede helft uiteindelijk gebroken door Son, die met schot vanaf een meter of twintig in de lange hoek doel trof: 0-1.

De Zuid-Koreaan schoot de hoop van de thuisploeg om de volgende ronde te halen twintig minuten voor tijd aan diggelen. Son werd knap vrijgespeeld door Ivan Perisic, draaide weg bij zijn directe tegenstander om doelman Frederick Woodman opnieuw het nakijken te geven: 2-0. Trainer Antonio Conte besloot Danjuma hierop binnen de lijnen te brengen. De Oranje-international deelde in de slotfase mee in de feestvreugde door de 3-0 voor zijn rekening te nemen. Verdediger Liam Lindsay gleed weg, waarna Danjuma de bal binnen kon werken.