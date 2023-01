Bayern draait voor geen meter en verliest voor derde keer op rij punten

Zaterdag, 28 januari 2023 om 20:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:26

Bayern München is er zaterdag voor de derde keer op rij niet in geslaagd om te winnen in de Bundesliga. De ploeg van Julian Nagelsmann bracht in eigen stadion te weinig om Eintracht Frankfurt van zich af te schudden. Leroy Sané zette Bayern nog wel op voorsprong, maar Randal Kolo Muani trok de stand na rust gelijk: 1-1. Het is het derde 1-1 gelijkspel op rij van Bayern, dat ternauwernood aan kop blijft, met een punt meer dan Union Berlin. Eintracht blijft vijfde.

De rolverdeling wat betreft de Oranje-internationals bij Bayern was hetzelfde als vier dagen eerder tegen FC Köln (1-1): Matthijs de Ligt begon in de basis, terwijl Ryan Gravenberch in de tweede helft inviel. Daley Blind, die nog wacht op zijn debuut, bleef andermaal op de bank. Marokkaans international Noussair Mazraoui is langdurig uitgeschakeld. Kingsley Coman kwam links voorin in het elftal voor Serge Gnabry, terwijl Thomas Müller op het middenveld de geblesseerde Leon Goretzka verving. Bij Eintracht speelde voormalig PSV'er Mario Götze 84 minuten mee.

?? Bayern op voorsprong! Leroy Sané opent de score voor Bayern München tegen Eintracht Frankfurt! ?? https://t.co/jq8GVhqN1Z#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/2H334gJXUe — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 28, 2023

Na een wat aarzelend begin nam Bayern de controle over de wedstrijd. Het eerste grote gevaar volgde na een half uur spelen, toen Joshua Kimmich een afstandsschot probeerde, waarmee de middenvelder overigens tegen Köln weergaloos scoorde. Kevin Trapp pareerde het schot van Kimmich, waarna Müller in de rebound een levensgrote kans miste door rechtdoor te schieten. Luttele minuten later bracht laatstgenoemde de bal laag voor het doel, waarna Leroy Sané binnen kon schieten: 1-0. Dayot Upamecano had er meteen 2-0 van moeten maken, maar de verdediger kopte bij de tweede paal naast.

Eintracht was in de eerste helft hier en daar dreigend, maar wist geen schot op doel te noteren. Ook na rust deelden de bezoekers speldenprikjes uit, totdat in de 69ste minuut plots een doeltreffende aanval volgde. Randal Kolo Muani verraste Upamecano door in het strafschopgebied te versnellen met de bal aan de voet, om van dichtbij binnen te schieten in de verre hoek: 1-1. Nagelsmann bracht direct Gravenberch en Gnabry binnen te lijnen, maar wat Bayern ook probeerde, Eintracht gaf geen serieuze kans meer weg..