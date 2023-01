PSV vertoont onderliggend probleem: ‘De ballen ketsen bij hem alle kanten op’

Zaterdag, 28 januari 2023 om 19:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:06

Luuk de Jong heeft de twijfels over zijn moeizame herstart na het WK zaterdag niet kunnen wegnemen. Waar de aanvoerder van PSV tegen Go Ahead Eagles (2-0 winst) een rustpunt had moeten zijn voor zijn ploeg, zorgde de spits volgens de analisten van De Eretribune op ESPN vooral voor balverlies. "De ballen ketsen alle kanten op", aldus Marciano Vink.

PSV creëerde zaterdag wat rust binnen de eigen organisatie door de broodnodige drie punten te pakken, maar het spel van De Jong zal Ruud van Nistelrooij mogelijk zorgen baren. De spits heeft in het huidige kalenderjaar nog niet gescoord en vervulde zaterdag volgens Arnold Bruggink ook zijn rol als aanspeelpunt onvoldoende. "Hij komt uit een WK, daarvoor een lange blessure gehad... dan kom je terug bij PSV, dat het moeilijk heeft. Als 32-jarige moet jij dan een rustpunt zijn", vindt Bruggink.

Luuk de Jong gaat voor eigen succes, terwijl er volgens Arnold Bruggink een veel betere optie was: Xavi Simons links van hem wegsteken.

Vink wijt het zwakke optreden van De Jong aan vormverlies. "Als jouw basistechniek niet het allerhoogst is en je raakt uit vorm... wat is het eerste dat door de ondergrens zakt? Je basistechniek", weet de oud-middenvelder. "Hij is zo druk met zichzelf bezig dat hij spelers om zich heen niet eens meer ziet. Als je zo uit vorm bent, dan ketsen de ballen alle kanten op. Hij moest op het middenveld een bal kaatsen, die kaatst hij zo in de voeten bij iemand van Go Ahead."

Bruggink laat diverse momenten zien waarbij het balbezit van PSV stokte op moment dat De Jong aangespeeld was. "Ik vind Luuk nooit heel balvast geweest, maar je mag van een spits van PSV wel de simpele dingen verwachten", zegt Bruggink. "Iets meer het besef van wat jouw rol in het elftal is. Daarin mis ik wel dat hij het voortouw neemt. Luuk doet zijn verdedigende arbeid voortreffelijk, maar de momenten in balbezit... Hou hem even vast, speel Xavi Simons in. Dat heeft het elftal ook echt nodig om even lucht te krijgen. Dan is het allemaal wel redelijk onhandig wat Luuk laat zien."

"Dan ga je dingen geforceerd doen", weet Bruggink, die een concreet voorbeeld laat zien uit de 48ste minuut. De Jong probeerde het daarin met een afstandsschot van achttien meter, terwijl er volgens Bruggink een veel betere optie was. "Hij had Xavi Simons een-op-een met de keeper moeten zetten. Hij had Simons hier echt wel gezien, maar hij zoekt zelf naar zijn moment. Hij denkt: ik moet zelf weer gaan scoren, maar dat is iets te geforceerd wat mij betreft."