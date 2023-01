Ontketend Galatasaray lijkt niet te stoppen; Mertens en Icardi laten zich zien

Zaterdag, 28 januari 2023 om 19:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:12

Galatasaray blijft maar winnen in de Süper Lig. De ploeg van trainer Okan Buruk won met afgetekende cijfers bij Giresunspor: 0-4. Dries Mertens, Léo Dubois, Milot Rashica en Yunus Akgün wisten het net te vinden voor Cim Bom. Door de overwinning staat koploper Galatasaray nu zeven punten los van nummer twee Fenerbahçe, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Giresunspor is terug te vinden op de veertiende plaats.

Bij Giresunspor begonnen twee voormalig Eredivisionisten in de basis. Görkem Saglam begon centraal op het middenveld, terwijl Brandley Kuwas naast Riad Bajic in de spits stond. Aan de kant van Galatasaray werden Patrick van Aanholt en Haris Seferovic buiten de selectie gelaten. Het tweetal staat in de belangstelling van andere clubs, waardoor Buruk er voor koos om zonder ze aan te treden. De oefenmeester had in zijn basiselftal wel ruimte voor Mertens, die zijn kwaliteiten de laatste tijd steeds meer etaleert. Icardi kreeg in de spits de voorkeur boven Bafétimbi Gomis, terwijl Fredrik Midtsjø, Rashica en Juan Mata het moesten doen met een reserverol.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Galatasaray ging het duel met duel met vertrouwen in en kreeg na een tien minuten spelen de kans om op voorsprong te komen. Eerst zag Icardi zijn schot richting de bovenhoek gekeerd worden door doelman Onurcan Piri, die even later een schot van Sacha Boey rakelings naast zag gaan. Namens de thuisploeg liet Kuwas zich zien, door een kopbal rakelings naast te koppen. Nadat Mertens aan de andere kant een rebound onbenut liet, kreeg Galatasaray vlak voor rust de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen.

Ramón Arias ging op de voet van Icardi ging staan, wat leidde tot een strafschop. De Argentijnse goaltjesdief ging zelf achter de bal staan, schoot de bal goed naar de hoek maar zag doelman Piri uitstekend redding brengen. De thuisploeg dacht de rust zonder tegendoelpunt te bereiken, maar kwam bedrogen uit. In de derde minuut van de blessuretijd bracht Kerem Aktürkoglu de bal bij Icardi, die nog stuitte op Piri. De verdediging kreeg de bal echter niet weg, waardoor Mertens kon profiteren: 0-1.

Na rust liet Borja Sainz na om de gelijkmaker aan te tekenen, terwijl ook Serginho en Bajic hun kansen verprutsten. Dat kwam de thuisploeg duur te staan, want na een uur spelen stond het 0-2. Icardi gaf de bal op de rand van de zestien af aan Dubois, die het leer op schitterende wijze in de rechterkruising schoot. Die tik bleek Giresunspor niet meer te boven te kunnen komen. Invaller Rashica kon het duel een kwartier voor tijd beslissen, maar de voormalig Vitessenaar kreeg het leer niet langs Piri. Een paar minuten voor scoorde de Kosovaar wél. Na slordig balverlies op het middenveld pikte Rashica de bal op en kwam hij wederom oog in oog te staan met Piri. De buitenspeler besloot zelf de trekker over te halen, ondanks dat mede-invaller Gomis er beter voor stond: 0-3. In minuut 96 maakte Akgün er met een bekeken schot nog 0-4 van.