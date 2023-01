PSV meldt zich met concrete interesse bij Sevilla voor Januzaj

Zaterdag, 28 januari 2023 om 18:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:04

Adnan Januzaj staat in de nadrukkelijke belangstelling van PSV, zo meldt Voetbal International. De Eindhovenaren hebben zich bij Sevilla gemeld voor de 27-jarige aanvaller en maken serieus werk van zijn komst. Het Eindhovens Dagblad meldde vrijdag al dat PSV geïnteresseerd is in Januzaj. De Belg is gewild door meerdere clubs, maar heeft zijn voorkeur uitgesproken voor een transfer naar de Eredivisie vanwege de korte afstand tot zijn familie. Januzaj staat bij zijn huidige werkgever Sevilla onder contract tot medio 2026, maar komt daar amper aan spelen toe.

De Eindhovenaren zijn na het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke naarstig op zoek naar versterking voor de vleugels. Bronnen rond PSV weten te melden dat er ook contact is gelegd met Januzaj. Waar het Eindhovens Dagblad vrijdag nog meldde dat de aanvaller momenteel geen topprioriteit voor de de technische leiding in het Philips Stadion is, schrijft Voetbal International dat PSV zich alsnog bij Sevilla heeft gemeld. Januzaj is vijftienvoudig Belgisch international en na vijf jaar bij Real Sociedad maakte de technicus afgelopen zomer de overstap naar Sevilla. Een gelukkig huwelijk is dat echter nog niet gebleken.

Het Eindhovens Dagblad maakte ook melding van de interesse van PSV in Anthony Elanga. Het huren van twintigjarige Zweed van Manchester United lijkt een moeilijk verhaal te worden, al is het geen onmogelijke opgave. Naast Elanga staat ook Kamaldeeen Sulemana nog altijd in de belangstelling van de Noord-Brabanders, al heeft ook Southampton serieuze interesse in de Ghanees. De Premier League-club zou vrijdag zelfs een bod van twintig miljoen euro hebben uitgebracht op de Afrikaan.