Joey Veerman en Anwar El Ghazi bezorgen PSV broodnodige zege

Zaterdag, 28 januari 2023 om 18:22 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:48

PSV heeft zaterdagavond een zakelijke overwinning geboekt in de Eredivisie. In het Philips Stadion was het team van trainer Ruud van Nistelrooij met 2-0 te sterk voor Go Ahead Eagles. De openingstreffer werd gezorgd door Joey Veerman, die de afgelopen wedstrijden niet kon rekenen op een basisplek. De 2-0 kwam op naam Anwar El Ghazi, die op 30 oktober voor het laatst had gescoord.

Van Nistelrooij voerde enkele wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van het verloren duel met FC Emmen (1-0). Veerman kreeg op het middenveld de voorkeur boven Érick Gutiérrez, terwijl Luuk de Jong ten koste van El Ghazi terugkeerde in de spitspositie. Laatstgenoemde schoof naar de linkerflank; Guus Til gaf invulling aan de nummer 10-positie. Linksachterin werd de plek van de geschorste Mauro Júnior overgenomen door Phillipp Mwene. Johan Bakayoko moest genoegen nemen met een reserverol en zijn positie werd overgenomen door de naar rechts geschoven Xavi Simons.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de negende speelminuut was PSV al dicht bij een zeer fraaie openingstreffer. Na een hoekschop vanaf de rechterkant belandde de afvallende bal voor de voeten van Simons, die met een nagenoeg perfecte volley vervolgens hard de lat raakte. Enkele minuten later had Ibrahim Sangaré in kansrijke positie raak kunnen koppen, maar zijn zwakke poging ging naast. Na een klein kwartier spelen was het wél raak voor PSV. Na een fraaie balverovering van Sangaré kon hij Til aanspelen, waardoor laatstgenoemde in de gelegenheid kwam om de bal in de zestien breed te leggen op Veerman. De inlopende middenvelder schoot op overtuigende wijze binnen: 1-0.

Halverwege het eerste bedrijf kreeg Simons een uitgelezen kans om de voordelige marge verder te vergroten. Met een fraaie individuele actie vanaf de linkerflank maakte hij in de zestien ruimte voor het schot, dat via doelman Jeffrey de Lange en verdediger Gerrit Nauber naast het doel verdween. Go Ahead had in de eerste helft weinig in de melk te brokkelen, al kwam men op slag van rust toch dicht bij de 1-1 na slordig balverlies van Veerman. Uiteindelijk werd de aanval over meerdere schijven in de kiem gesmoord door de Eindhovense defensie.

PSV oogde in de openingsfase van de tweede helft erg rommelig, terwijl Go Ahead steeds nadrukkelijker aanwezig was op de helft van de thuisploeg. De bevrijdende, tweede treffer viel na ruim een uur spelen. Mwene raakte met een schot van buiten de zestien de paal, waarna de rebound voor de voeten van El Ghazi belandde. De linksbuiten van dienst kapte José Fontán uit en zorgde met een diagonale schuiver voor de 2-0. Een minuut later dacht El Ghazi opnieuw tot scoren te komen, maar hij deed dat vanuit buitenspelpositie: doelpunt afgekeurd. Het hoogtepunt in het restant van de wedstrijd was de invalbeurt van aanwinst Fábio Silva, die De Jong verving.