Deal Giakoumakis lijkt vlak na medische keuring in Nederland gekaapt te worden

Zaterdag, 28 januari 2023 om 18:22 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:05

Giorgos Giakoumakis verkast mogelijk toch niet naar Urawa Red Diamonds, zo weet transfermarktspecialist Fabrizio Romano te melden. Volgens de Italiaanse journalist probeert Atlanta United de spits op het laatste moment over te nemen van Celtic en hebben de Amerikanen een bod van 4,7 miljoen euro bij de Schotse topclub neergelegd, dat inmiddels is geaccepteerd. Het is nu de vraag voor welke club Giakoumakis zal kiezen.

Lange tijd leek het zeker dat de voormalig Eredivisie-topscorer, die namens VVV-Venlo in het seizoen 2020/21 26 keer doel trof, naar Urawa zou verkassen. Zo meldden verschillende Britse media dat Celtic toestemming had gegeven aan de Griek om in Amsterdam zijn medische keuring te ondergaan. Urawa was ervan overtuigd dat het Giakoumakis binnen had, nadat hij akkoord ging met een aantrekkelijk salarisaanbod.

Atlanta deed eerder al een huurvoorstel aan Celtic, dat naar de prullenbak werd verwezen. Ook Sampdoria zou interesse hebben getoond in de aanvaller, maar de Italianen lijken definitief te zijn afgehaakt in de strijd om de goaltjesdief. Giakoumakis was na de WK-onderbreking ontevreden over het aantal speelminuten dat hij kreeg, daar Kyogo Furuhashi de laatste tijd de spitspositie bekleedt.

Medio januari meldde Romano dat Urawa en Celtic tot een akkoord waren gekomen over een transferbedrag van vier miljoen euro inclusief bonussen. Mocht Giakoumakis alsnog voor een overstap naar de Verenigde Staten opteren, zal dat vermoedelijk leiden tot extra blijdschap bij VVV. De Venlonaren verkochten Giakoumakis in 2021 voor een bedrag van 2,5 miljoen euro met 500.000 euro aan bonussen. Daarbij bedongen de Limburgers het recht op een doorverkooppercentage. Met het verhoogde bod van Atlanta zou VVV dus nog meer kunnen incasseren dan het eerst dacht.