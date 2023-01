Pedri viert mooie mijlpaal met winnende goal voor weinig overtuigend Barça

Zaterdag, 28 januari 2023 om 18:12 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:17

Barcelona heeft zaterdag een moeizame overwinning geboekt op bezoek bij Girona. De ploeg van trainer Xavi had aan een doelpunt van Pedri genoeg: 0-1. De twintigjarige middenvelder bekroonde zijn honderdste wedstrijd voor Barcelona daarmee met het winnende doelpunt. Door de zege groeit het gat tussen koploper Barça en nummer twee Real Madrid naar zes punten, al hebben de Madrilenen nog wel een duel tegoed.

Xavi voerde in zijn basiself vier wijzigingen door ten opzichte van het Copa del Rey-duel met Real Sociedad (1-0 winst). In de verdediging kregen Marcos Alonso en Eric García de voorkeur boven respectievelijk Alejandro Balde en Andreas Christensen. De niet geheel fitte Pedri begon op de bank, waardoor Gavi een linie terugschoof. Robert Lewandowski ontbrak nog vanwege een schorsing in de voorhoede, die deze keer werd gevormd door Raphinha, Ansu Fati en Ousmane Dembélé. Ook Frenkie de Jong mocht het weer vanaf de eerste minuut laten zien. Aan de kant van Girona begon de deze transferperiode door PSV begeerde Viktor Tsygankov op de bank.

In de matige eerste helft was de eerste kleine mogelijkheid voor de thuisploeg. Yan Couto leek op doelman Marc-André ter Stegen af te kunnen, maar werd op het laatste moment afgestopt door de verdedigers van Barcelona. De bezoekers hadden in de fase daarna veruit het meeste balbezit, maar wisten nauwelijks echte kansen te creëren. Dembélé (schot recht op keeper Paulo Gazzaniga) en Fati (over en naast) waren enigszins dichtbij na fouten in de Girona-verdediging, waarna ook invaller Pedri zijn poging vlak voor rust recht op Gazzaniga af zag gaan. De middenvelder was al na een half uur ingevallen nadat Dembélé geblesseerd was geraakt.

De tweede helft begon rommelig, maar in de 61ste minuut viel eindelijk het eerste doelpunt. De in de rust ingevallen Jordi Alba gaf de bal laag voor, Gazzaniga kon de bal niet onderscheppen en Pedri tikte binnen: 0-1. Vlak daarna leek Arnau Martínez de stand weer gelijk te trekken, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het lukte Barcelona niet om verder afstand te nemen van Girona, waardoor de slotfase behoorlijk spannend werd. De thuisploeg was dreigend en rook aan de 1-1 via Toni Villa (schot recht op Ter Stegen) en Aleix García, die de bal geheel vrijstaand naast wist te werken. Gescoord werd er echter niet meer, waardoor Barcelona zijn achtste overwinning op rij in alle competities boekte.