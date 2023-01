Derksen had voor opvallende tussenpaus bij Ajax gekozen: ‘De ideale man’

Zaterdag, 28 januari 2023 om 17:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:05

Johan Derksen had in Dick Advocaat een geschikte interim-trainer voor Ajax gezien. Na het ontslag van Alfred Schreuder werd John Heitinga echter door de Amsterdamse clubleiding doorgeschoven. Heitinga zit zondag als eindverantwoordelijke op de bank in de uitwedstrijd tegen Excelsior en de kans is klein dat hij terugkeert als trainer van Jong Ajax.

“Het was een mooie baan geweest voor Dick Advocaat”, zei Derksen bij Vandaag Inside. “Om gewoon dit halfjaar even de boel op de rit te krijgen. Kijk, Dick kan ontzettend goed met die spelers omgaan en hij heeft de ervaring. Dat was de ideale man als interim-trainer.” Advocaat ging in november aan de slag als trainer bij ADO Den Haag, dat Dirk Kuijt op straat zette na tegenvallende resultaten.

Wilfred Genee kan het zich niet voorstellen dat Advocaat eventueel tijdelijk aan de slag zou zijn gegaan bij Ajax. “Johan, als Dick Advocaat bij Ajax trainer was geworden, dan had hij kunnen verhuizen. Dan had hij ergens op de Bahama’s moeten gaan wonen. Dat hadden ze in Rotterdam echt niet gepikt”, waarmee de presentator doelde op het eerdere dienstverband van Advocaat bij Feyenoord tussen 2019 en 2021.

Derksen is bang dat er uiteindelijk ‘een vreemde buitenlander uit de hoge hoed komt’ bij Ajax. De Telegraaf onthulde vrijdag dat de Amsterdammers een blauwtje bij de Kroatisch bondscoach Zlatko Dalic hebben gelopen. “Die liet Kroatië wel heel goed voetballen op het WK in Qatar, alleen ook heel behoudend”, aldus Derksen. Het Argentijnse TyC Sports schreef dat Marcelo Gallardo een van de topkandidaten is om de nieuwe trainer van Ajax te worden. De 46-jarige oefenmeester is vrij sinds zijn vertrek bij River Plate, waar hij afgelopen zomer na acht jaar besloot een tijdelijke pauze in te lassen.

Ajax maakte daags na het ontslag van Schreuder bekend dat Heitinga zondagmiddag als eindverantwoordelijke van Ajax op de bank zit bij het Eredivisie-duel met Excelsior. Heitinga wordt overgeheveld vanuit Jong Ajax en had vrijdag al de leiding over de uitlooptraining van het eerste elftal. Dat deed de oud-verdediger samen met Michael Reiziger, die al als assistent van Schreuder aan Ajax 1 was verbonden. Heitinga bouwt al sinds 2016 in diverse rollen aan zijn trainersloopbaan bij Ajax. De trainer was sinds de zomer van 2021 coach van Jong Ajax. Tijdens het duel van vrijdagavond met Helmond Sport (1-1) nam Michel Kreek de honneurs bij de beloftenploeg waar.