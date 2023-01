Scorende Doekhi komt op derde plek achter Haaland en Kane in bijzonder rijtje

Zaterdag, 28 januari 2023 om 17:25 • Noel Korteweg

Danilho Doekhi was zaterdagmiddag opnieuw goud waard voor 1. FC Union Berlin. De Duitsers wonnen de stadsderby tegen Hertha BSC mede dankzij een doelpunt van de Nederlander: 0-2. Union Berlin komt door de overwinning nu op gelijke hoogte met koploper Bayern München, dat zaterdagavond speelt tegen Eintracht Frankfurt.

Doekhi was ook vorig weekend de grote man bij Union Berlin. De centrale verdediger kopte in de laatste vijftien minuten twee keer raak dankzij twee corners van Christopher Trimmel, waardoor de thuisploeg alsnog wist te winnen van TSG Hoffenheim (3-1). Ook zaterdag was het weer raak voor Doekhi en ook dit keer was Trimmel de aangever. Laatstgenoemde legde de bal perfect op het hoofd van de Nederlander, die raak kopte: 0-1.

De ex-Vitessenaar zette zichzelf met dat doelpunt in een bijzonder rijtje. Doekhi maakte dit Bundesliga-seizoen namelijk al vier kopdoelpunten: alleen Erling Braut Haaland (vijf keer) en Harry Kane (zeven keer) scoorden vaker met het hoofd in de vijf grote competities. Ruim twintig minuten voor tijd was ook Sheraldo Becker belangrijk voor de uitploeg. De buitenspeler kwam er razendsnel uit op de counter en overbrugde tientallen meters voordat hij aflegde op Paul Seguin. De Duitser kon vervolgens eenvoudig binnenschuiven: 0-2.

