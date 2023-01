Feyenoord legt bod neer bij PEC Zwolle voor Thomas van den Belt

Zaterdag, 28 januari 2023 om 15:00 • Noel Korteweg

Feyenoord is in onderhandeling met PEC Zwolle over de transfer van Thomas van den Belt, zo meldt 1908.nl en wordt bevestigd door onder meer Voetbal International. De 21-jarige middenvelder is bezig aan een uitstekend seizoen bij de koploper van de Keuken Kampioen Divisie en kan nu de overstap gaan maken naar de koploper van de Eredivisie. De transferwaarde van Van den Belt, die in Zwolle nog vastligt tot medio 2025, wordt door Transfermarkt.com geschat op 650.000 euro.

In gesprek met VI bevestigt Van den Belt de interesse van Feyenoord. “Er is inderdaad interesse voor mij en dat is een club waar ik ook heel graag naartoe wil. Voor PEC kan het financieel interessant zijn om me nu al te verkopen, ik zou dat wel willen in dit geval.” De middenvelder is met negen doelpunten in twintig competitiewedstrijden de clubtopscorer van PEC Zwolle. Daarnaast was Van den Belt ook nog vier keer goed voor een assist. Vorige week werd hij nog uitgeroepen tot de beste speler van de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie. De vader van Van den Belt is een van de beste vrienden van Arne Slot, waardoor de twee elkaar al kennen.

De oefenmeester van Feyenoord was zelfs nog de trainer van de middenvelder toen hij werkzaam was in de jeugdopleiding van PEC Zwolle. “Er zitten heel veel clubs achter hem aan, weet ik toevallig”, zei Slot ruim twee weken geleden voorafgaand aan het bekerduel met de Zwollenaren (3-1 winst). “Thomas is een uitstekende middenvelder die zich geweldig ontwikkelt.” De trainer van de Rotterdammers wil zich in de laatste dagen van de transferwindow graag nog versterken met een middenvelder, zo gaf hij na de wedstrijd tegen NEC (2-0 winst) aan.

“We hebben weinig middenvelder die in de controle kunnen spelen. Vandaar dat we daar ook zeker naar op zoek zijn.” Mats Wieffer maakt een uitstekende indruk, maar kan nog niet drie wedstrijden in de week spelen. De middenvelder kampte in het begin van het seizoen met wat blessures en heeft ook een matige voorbereiding op de tweede seizoenshelft gehad. “Dinsdag kwam de fysieke staf bij mij. Ze zeiden: ik snap dat je weinig anders hebt, maar het is echt wel een risico om Wieffer te laten spelen. Deze speler is niet gewend om op dit niveau zo’n enorme krachtinspanning te leveren”, aldus Slot. Quinten Timber komt net terug van een blessure.