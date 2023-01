Alves maakt opmerkelijke draai in verkrachtingszaak: ‘Wilde ontrouw verbergen’

Zaterdag, 28 januari 2023 om 15:00 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:03

De nieuwe advocaat van Dani Alves heeft toegelicht waarom de Braziliaanse verdediger steeds wisselende verklaringen heeft afgelegd over het incident dat eind december heeft plaatsgevonden in een discotheek in Barcelona. Alves zou daar op de toiletten een 23-jarige vrouw hebben verkracht. De 39-jarige rechtsback wijzigde meermaals zijn kant van het verhaal, en dat deed hij volgens zijn advocaat omdat hij voor zijn vrouw wilde verbergen dat hij was vreemdgegaan.

Alves, die vorige week werd opgepakt en voorlopig vast blijft zitten, wordt sinds kort bijgestaan door een nieuwe advocaat: Cristobál Martell. De in Spanje bekende strafpleiter heeft nu toegegeven dat er ‘handelingen’ hebben plaatsgevonden tussen de voormalig voetballer van Barcelona en het vermeende slachtoffer. Dat komt niet helemaal overeen met de verschillende verklaringen die Alves tot dusver heeft afgelegd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

El Periódico meldde eerder namelijk dat Alves drie tegenstrijdige versies heeft verteld van wat er zou hebben plaatsgevonden. Zo verklaarde hij eerst dat hij in de club was geweest, maar niet heel lang en dat hij de vrouw niet kende. Daarna gaf hij toe de vrouw gezien te hebben, zonder dat er iets tussen hen was gebeurd. Tot slot gaf hij wel het fysieke contact toe, maar beweerde hij dat juist de vrouw het initiatief had genomen.

“Hij was in shock”, beredeneert Martell tegenover Antena 3. “Hij probeerde zijn ontrouw voor zijn vrouw te verbergen.” Eerder deze week berichtte El Periódico al dat op camerabeelden te zien is dat Alves en het vermeende slachtoffer een kwartier lang samen in de toiletten waren van een discotheek. De vrouw beweert dat Alves haar daar heeft verkracht. Alves zou haar gedwongen hebben 'bovenop hem te gaan zitten'. Hij zou haar vervolgens op de grond hebben gegooid en haar hebben gedwongen tot orale seks. Hiertegen verzette zij zich, waarop de Braziliaan haar zou hebben geslagen. Daarna penetreerde hij haar totdat hij klaarkwam.

Borgsom, enkelband en schadevergoeding

Ondertussen hoopt Martell dat zijn cliënt het vervolg van de strafzaak in vrijheid mag gaan afwachten. Zo gaf de advocaat aan dat Alves bereid is een ‘torenhoge’ borgsom te betalen, en is ook het dragen van een enkelband een optie. El País meldde eerder al dat Alves het slachtoffer een schadevergoeding aan heeft geboden. Dat zou de vrouw hebben geweigerd omdat zij wil dat hij gestraft wordt voor zijn daden.