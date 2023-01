‘Union wil in aanloop naar tweeluik met Ajax vijfvoudig CL-winnaar vastleggen’

Zaterdag, 28 januari 2023 om 13:57 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:22

Union Berlin hoopt binnenkort te verrassen met de komst van Isco. Dat meldt de Duitse tak van Sky Sports. De dertigjarige middenvelder is sinds december transfervrij, nadat zijn contract bij Sevilla werd ontbonden. Union neemt het op 16 en 23 februari in de tussenronde van de Europa League op tegen Ajax.

“Het gerucht gaat dat Union iets plant wat niemand in de Bundesliga verwacht”, meldde Sky-verslaggever en transferexpert Florian Plettenberg vrijdag. “Het is tot nu toe echter onduidelijk of Union Isco echt rechtstreeks of via een tussenpersoon heeft benaderd.” Toch vermoeden Plettenberg en collega Marc Behrenbeck dat een overstap van Isco naar Berlijn onwaarschijnlijk zal zijn.

Na voor Valencia en Málaga te hebben gespeeld, maakte Isco in 2013 de overstap naar Real Madrid. Bij die club stond hij uiteindelijk liefst negen seizoenen onder contract. Met de Koninklijke behaalde de 38-voudig Spaans international grote successen. In totaal veroverde Isco tijdens zijn periode in Madrid negentien prijzen, waaronder vijf keer de Champions League, drie landstitels en een Copa del Rey.

In de zomer van 2022 maakte Isco transfervrij de overstap naar Sevilla, waar hij een tweejarig contract tekende. De samenwerking werd echter geen succes: in december liet de voormalig Golden Boy (2012) zijn contract ontbinden bij de huidige nummer vijftien van LaLiga. Reden voor die breuk zouden het ontslag van trainer Julen Lopetegui en een ruzie met technisch directeur Monchi zijn geweest. In totaal kwam Isco negentien keer in actie voor Sevilla, waarin hij goed was voor één treffer en drie assists.