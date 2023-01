Ryan Gravenberch krijgt ook bij afwezigheid Goretzka geen basisplek

Zaterdag, 28 januari 2023 om 17:27 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:39

Bayern München heeft de opstelling bekendgemaakt voor de topper tegen Eintracht Frankfurt. Ryan Gravenberch en Daley Blind krijgen geen plek in de basiself, terwijl Matthijs de Ligt wél in de basis aan de aftrap verschijnt. Het duel in de Allianz Arena begint om 18.30 uur en staat onder leiding van Sven Jablonski.

Bayern leed in de eerste twee competitiewedstrijden van 2023 puntenverlies. Vorige week speelde de ploeg van trainer Julian Nagelsmann met 1-1 gelijk bij RB Leipzig, de huidige nummer twee van de Duitse competitie. In de midweekse speelronde deze week leek der Rekordmeister zelfs in eigen huis te gaan verliezen van 1. FC Köln, maar in de negentigste minuut redde Joshua Kimmich nog een punt: 1-1. Bayern staat nog altijd bovenaan in de Bundesliga, maar nummer twee Leipzig is genaderd tot op één punt.

De club uit München zal het gat met Leipzig zaterdagavond willen vergroten tegen Frankfurt, dat vierde staat. Dat gaat Bayern proberen met een ongewijzigde defensie ten opzichte van het duel met Köln. Dat betekent dat aanwinst Yann Sommer opnieuw onder de lat staat, met voor zich vier verdedigers: Josip Stanisic, Dayot Upamecano, De Ligt en Alphonso Davies. Noussair Mazraoui is nog altijd niet inzetbaar, terwijl Blind dus weer op de bank begint.

Op het middenveld voert Nagelsmann zijn enige wijziging door: Goretzka ontbreekt vanwege een bovenbeenblessure, waardoor Jamal Musiala een linie naar achter schuift en het controlerende blok vormt met Joshua Kimmich. Daarvoor staan Leroy Sané, Thomas Müller en Kingsley Coman, terwijl de spitspositie opnieuw wordt ingevuld door Eric Maxim Choupo-Moting. De wedstrijd tussen Bayern en Frankfurt zal te zien zijn via Viaplay.

Opstelling Bayern München: Sommer; Stanisic, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Musiala - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting