John Heitinga niet terugverwacht als trainer van Jong Ajax

Zaterdag, 28 januari 2023 om 12:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:55

De kans is klein dat John Heitinga terugkeert als trainer van Jong Ajax, zo heeft Michel Kreek verteld na het duel van de beloftenploeg tegen Helmond Sport (1-1). Heitinga is door de clubleiding van Ajax doorgeschoven als interim-trainer na het ontslag van Alfred Schreuder en zit zondag als eindverantwoordelijke op de bank in de uitwedstrijd tegen Excelsior. Kreek neemt op zijn beurt de honneurs waar bij Jong Ajax.

Het was voor velen een verrassing wie vrijdagavond uit de bus zou stappen bij Jong Ajax als eindverantwoordelijke van de beloftenploeg. Het bleek Kreek te zijn, die door het doorschuiven van Heitinga voorlopig de talentenploeg mag leiden. Onder leiding van Kreek werd op bezoek bij Helmond een zwaarbevochten punt gepakt. Jong Ajax kwam op voorsprong via Christian Rasmussen, maar zag de stand door Peter van Ooijen al snel gelijkgetrokken worden.

Na afloop ging Kreek voor de camera van ESPN kort in op de situatie bij Ajax. "Volgens mij is in het persbericht aangegeven dat John is doorgeschoven naar de staf van het eerste elftal, dus dat is duidelijk", aldus de 52-jarige oefenmeester. "Helaas hebben we vaker met zulke momenten te maken gehad. Je wilt het niet, maar het gebeurt helaas soms wel in het voetbal. Het is aan de club hoe ze dat invullen. Er zijn veel verhalen op internet, maar daar ga ik niet meer over zeggen."

Kreek omschrijft de huidige situatie als 'roerig'. Donderdagavond zag hij hoe de clubleiding brak met Schreuder. Ook diens assistent Matthias Kaltenbach moest het veld ruimen. Tot er een nieuwe trainer is gevonden ligt het lot in handen van Heitinga. Vrijdagavond maakte Ajax bekend dat de uitlooptraining werd geleid door de oud-verdediger. Ook zit hij zondag op de bank als eindverantwoordelijke als Ajax voor het eerst sinds 22 oktober weer eens hoopt te winnen in de Eredivisie.