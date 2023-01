Xavi gooit elftal noodgedwongen om; Frenkie behoudt basisplaats

Zaterdag, 28 januari 2023 om 14:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:25

Xavi heeft de opstelling van Barcelona bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen Girona. De Spaanse oefenmeester heeft niet de beschikking over Robert Lewandowski, die zijn laatste van drie wedstrijden schorsing uitzit. Ansu Fati vult om die reden de spitspositie in. Op het middenveld is een plek ingeruimd voor Frenkie de Jong. Het duel in Estadi Montilivi vangt om 16.15 uur aan en staat onder leiding van scheidsrechter Alejandro Muñiz Ruiz.

Barcelona wist zijn laatste zeven officiële wedstrijden in winst om te zetten en incasseerde daarin evenzoveel doelpunten. In competitieverband werd de Catalaanse defensie nog maar zes keer gepasseerd dit seizoen. Na een zwaarbevochten zege in de Copa del Rey tegen Real Sociedad (1-0) hoopt Xavi de perfecte lijn in januari door te trekken in LaLiga. Dat moet gebeuren op bezoek bij het honderd kilometer noordelijker gelegen Girona, dat de twaalfde plek bezet.

De verdediging wordt op twee posities gewijzigd ten opzichte van het bekerduel met Real Sociedad. Jules Koundé en Marcos Alonso zijn de backs van dienst; het hart van de defensie wordt gevormd door Ronald Araújo en Eric García. Op het middenveld heeft Xavi basisplaatsen ingeruimd voor Frenkie de Jong, Sergio Busquets en Gavi. Pedri behoort wel tot de wedstrijdselectie, maar is niet fit genoeg om te starten. Hij werd in de Copa del Rey een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

Xavi zal hameren op het benutten van de kansen, aangezien het daar de voorbije twee duels aan schortte. Zowel tegen Getafe (1-0) als Sociedad (1-0) werd ondanks legio kansen slechts één keer het net gevonden. Ousmane Dembélé en Raphinha moeten voor de aanvoer zorgen vanaf de zijkanten. Fati bekleedt bij afwezigheid van Lewandowski de spitspositie. De Poolse spits zit zijn laatste wedstrijd schorsing uit en is er vanaf woensdag weer bij in competitieverband tegen Real Betis.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric García, Alonso; De Jong, Busquets, Gavi; Raphinha, Ansu Fati, Dembélé.