‘Ajax identificeert gedroomde opvolger van Schreuder in Argentinië’

Zaterdag, 28 januari 2023 om 10:49 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:04

Marcelo Gallardo is een van de topkandidaten om nieuwe trainer van Ajax te worden. Dat schrijft het Argentijnse TyC Sports. De 46-jarige oefenmeester is vrij sinds zijn vertrek bij River Plate, waar hij afgelopen zomer na acht jaar besloot een tijdelijke pauze in te lassen. Naar verluidt staat Gallardo te popelen voor een kans bij een Europese club.

De oud-middenvelder veroverde tussen 2014 en 2022 liefst veertien prijzen als trainer van River Plate. In oktober kondigde hij echter aan een korte pauze te willen nemen zodra zijn contract afliep eind december. Gallardo's uitleg luidde dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging en daar vol energie aan wilde beginnen. Of Ajax hem nu al uit zijn reces kan verleiden, is echter de vraag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wat gaat Ajax doen: Van Gaal, Slot, Bosz of toch een buitenlander?

Eerder schreef Voetbalzone al over alle namen die in verband worden gebracht met het opvolgen van Alfred Schreuder. Lees artikel

Volgens TyC Sports is Gallardo 'een van de belangrijkste kandidaten' om de ontslagen Alfred Schreuder op te volgen in Amsterdam. Laatstgenoemde kreeg afgelopen donderdag de zak na het zoveelste puntenverlies op rij. Ajax ziet zich zo op de vijfde plaats van de Eredivisie-ranglijst, met zeven punten achterstand op koploper Feyenoord. Met nog zestien speelronden te gaan lijkt het geen onmogelijke opgave om de landstitel alsnog te behalen en Gallardo wordt beschouwd als aangewezen persoon om de Amsterdammers in die queeste te leiden.

De Argentijn is een van vele kandidaten die in verband worden gebracht met Schreuders opvolging. Zo behoren onder meer de namen van de beiden werkloze Peter Bosz en Louis van Gaal tot de namen die rondzingen in de wandelgangen. Ajax liep al een blauwtje bij Kroatisch bondscoach Zlatko Dalic, zo onthulde De Telegraaf vrijdag. John Heitinga neemt na het ontslag van Schreuder tijdelijk de honneurs waar als trainer en zal ook komende zondag op de bank zitten.