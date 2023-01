Gewild Premier League-target dient op Instagram transferverzoek in

Zaterdag, 28 januari 2023 om 10:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:14

Moisés Caicedo heeft middels een statement op Instagram blijk gegeven van zijn wens om te vertrekken bij Brighton & Hove Albion. De middenvelder wordt begeerd door Chelsea en Arsenal en zag al verschillende biedingen gedaan worden op zijn persoon. The Gunners hebben een slordige zeventig miljoen euro over voor Caicedo, waarmee de Ecuadoriaan in één klap de duurste uitgaande transfer ooit zou worden bij Brighton. Op Instagram smeekt hij zijn club om een transfer.

Caicedo doorliep de jeugdopleiding bij Independiente del Valle, alvorens hij begin 2021 de oversteek maakte naar Europa. Bij Brighton tekende hij een contract voor vierenhalf jaar. Een half jaar later werd hij op huurbasis gestald bij Beerschot, waar hij tot veertien wedstrijden kwam. Daarin wist hij twee keer te scoren en fungeerde hij één keer als aangever. Bij Brighton staat de teller inmiddels op 31 wedstrijden over alle competities, waarin hij goed was voor twee doelpunten en drie assists.

Via Instagram laat hij weten toe te zijn aan een volgende stap. "Ik ben trots dat ik een recordbedrag voor Brighton kan ophalen, dat de club kan helpen om succesvol te blijven. De fans hebben me in hun harten gesloten en zij zullen altijd in mijn hart zitten. Ik hoop dat ze begrijpen dat ik deze enorme kans wil pakken." Het record staat momenteel op naam van Marc Cucurella, die afgelopen zomer voor ruim 65 miljoen de oversap maakte naar Chelsea. Tweede op de lijst staat de naar Arsenal getransfereerde Ben White (58,5 miljoen).

Caicedo heeft zijn zaakwaarnemer laten weten graag het avontuur aan te willen gaan bij Arsenal. "Ik ben de jongste uit een gezin met tien kinderen uit een arme wijk in Santo Domingo in Ecuador", gaat de middenvelder verder. "Het is altijd mijn droom geweest om de succesvolste voetballer ooit van Ecuador te worden. Ik ben meneer Bloom (eigenaar, red.) en Brighton dankbaar dat ze me de kans hebben gegeven om naar de Premier League te komen. Ik heb het gevoel dat ik altijd mijn best voor ze heb gedaan. Ik voetbal altijd met een glimlach en mijn hart."

Arsenal-manager Mikel Arteta gaf deze week al aan te hopen op de komst van een extra middenvelder, daar Mohamed Elneny voorlopig is uitgeschakeld met een knieblessure. Met een voorsprong van vijf punten op achtervolger Manchester City en een wedstrijd tegoed wil de Spaanse oefenmeester niets aan het toeval overlaten met het oog op de landstitel. Als het aan Arteta ligt worden de onderhandelingen dan ook snel doorgezet. Eerder deze window namen the Gunners Leandro Trossard al voor dertig miljoen euro over van Brighton.