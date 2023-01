Mailbox Wesley Sneijder ontploft na stevige kritiek: ‘Ik moet oppassen’

Zaterdag, 28 januari 2023 om 09:30 • Laatste update: 09:36

De kritiek van Wesley Sneijder aan het adres van Jorge Sánchez heeft geresulteerd in een overvolle mailbox voor de voormalig Oranje-international. De analist van Veronica Offside stelde dat de verdediger van Ajax samen met Calvin Bassey tot de 'allerslechtste backs van de top acht van de Eredivisie' behoort. Die woorden zijn ook in Mexico niet onopgemerkt gebleven. Boze Mexicanen nemen het op voor hun landgenoot en hebben zich tot de mailbox van Sneijder gewend.

Sneijder, die ook geen hoge pet op heeft van Edson Álvarez, komt vrijdagavond terug op zijn kritiek aan het adres van Sánchez. "Vorige week heb ik iets gezegd over Sánchez", aldus de analist. "Daar waren ze niet zo blij mee. Mijn mailbox staat vol met Mexicanen, ik moet oppassen. Ik weet niet of die wedstrijden van Ajax worden uitgezonden in Mexico, maar daar zien ze toch ook dat die twee (Sánchez en Edson Álvarez, red.) er niets van kunnen? Het waren geen bedreigingen, maar ik heb echt heel veel berichten gehad."

De kritiek van Sneijder op Sánchez en Bassey volgde na diens optredens in de Klassieker tegen Feyenoord (1-1). "Dat zijn echt de twee allerslechtste backs van de top-acht van de Eredivisie", aldus de analist over de aanwinsten. "En daarna moet het middenveld nog aan de bal komen. Die wilden alleen alle drie de bal niet hebben. Waarom? Omdat ze niet in vorm zijn. Ze gingen verstoppertje spelen. Al was het in geval van Steven Berghuis ook wel begrijpelijk. Hij was ook nog eens twee weken weggeweest door ziekte. En dan zo'n beladen wedstrijd. Alles ging mis."

Sneijder geeft John Heitinga alvast wat tips mee. "Op de eerste plaats zou ik Tadic eruit halen, Bassey moet je een enkeltje teruggeven waar hij vandaan komt (Rangers, red.) en dan die ploeg langzaam vertrouwen geven. Je moet de spelers die je tot je beschikking hebt gebruiken op de juiste posities. Bergwijn vanaf links, Brobbey in de spits en Kudus erachter. Aan de rechterkant hoort Berghuis te staan. Wijndal zou ik ook opstellen. Dan kun je met Rensch en Timber centraal starten. Als rechtsback moet Heitinga maar iemand meenemen uit de jeugd."

Wim Kieft vindt het een gok om het seizoen met Heitinga af te maken. De oud-verdediger is vrijdag door Ajax aangesteld als interim-coach en zal zondag tegen Excelsior op de bank zitten als eindverantwoordelijke. "Ik zit te denken aan Peter Bosz. Alleen die wint nooit wat. Dat is wel een beetje een nadeel", stelt Kieft. Andy van der Meijde is van mening dat er eerst een technisch directeur moet worden aangesteld voor er een nieuwe trainer komt. "Anders krijg je weer dat gezeik." Sneijder verwacht dat Heitinga gestuurd gaat worden 'van bovenaf'.