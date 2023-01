Feyenoorder met 16 Eredivisie-minuten staat voor binnenlandse transfer

Zaterdag, 28 januari 2023 om 08:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:35

Noah Naujoks gaat op korte termijn een meerjarig contract tekenen bij Excelsior, meldt het Algemeen Dagblad. De aanvallende middenvelder komt over van Feyenoord, waar hij weinig uitzicht heeft op speelminuten. Arne Slot deed in competitieverband tot dusver twee keer een beroep op het talent. Het is de bedoeling dat Naujoks nog deze winter de overstap maakt naar de stadgenoot.

Naujoks doorliep de jeugdopleidingen van VV SHO en Feyenoord, alvorens hij bij de club uit Rotterdam zijn eerste profcontract tekende. De middenvelder ligt nog vast tot komende zomer, waardoor Feyenoord vermoedelijk een zeer bescheiden transfersom overhoudt aan zijn vertrek. Naujoks werd in de voorbereiding op het huidige seizoen bij de A-selectie gehaald door Slot, maar slaagde er niet in om door te breken in de hoofdmacht.

Tijdens het trainingskamp in het Oostenrijkse Saalfelden maakte Naujoks wel de nodige speelminuten. In de Eredivisie kwam hij niet verder dan twee korte invalbeurten. De middenvelder werd door Slot binnen de lijnen gebracht in de competitiewedstrijden tegen Vitesse (2-5 winst) en Fortuna Sittard (2-2). Zijn aandeel blijft tot dusver beperkt tot zestien speelminuten op het hoogste niveau. Zes keer zat hij bij de selectie. Feyenoord ondernam geen actie om het aflopende contract open te breken en te verlengen.

Marinus Dijkhuizen nam bij RTV Rijnmond al een voorproefje op de transfer. "Ik verwacht wel dat we nog wat binnen halen, maar je weet het nooit zeker", liet de trainer van Excelsior voorzichtig doorschemeren bij de regionale omroep. "Noah is bekend. Dat is al eerder ter sprake gekomen. Daar zijn we mee bezig. Dat is een talentvolle jongen. Hopelijk kunnen we die wat langer vastleggen, zeker naar volgend seizoen toe. Dat zou mooi zijn."