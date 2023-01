‘Bij Ajax wordt vaak geprobeerd om hem buiten beeld te houden’

Zaterdag, 28 januari 2023 om 08:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:05

Sjoerd Mossou staat in zijn column in het Algemeen Dagblad stil bij de tenenkrommende persconferentie van Edwin van der Sar na het ontslag van Alfred Schreuder. De algemeen directeur van Ajax kwam slecht uit zijn woorden en maakte een ongemakkelijke indruk. Mossou had vooral te doen met Miel Brinkhuis, perschef van Ajax. Volgens de columnist konden alle voorbereidingen op het ontslag van Schreuder 'binnen één minuut' de prullenbak in.

Mousou betitelt Van der Sar als 'grootmeester van het ongemak'. De directeur van Ajax wordt vaker bekritiseerd vanwege zijn beperkingen op het gebied van communicatie en illustreerde dat donderdagavond laat opnieuw, toen hij even daarvoor Schreuder zijn congé had gegeven. "Het scenario - Schreuder ontslagen bij afgang tegen FC Volendam - lag vooraf keurig klaar. Alles was voorbereid. Het persbericht was netjes voorgekookt. Het draaiboek was strak en glashelder. Maar toen gebeurde het allemaal. Toen begon de directeur van Ajax daadwerkelijk met praten", schrijft Mossou.

"Van der Sar praatte en hij kletste, hij struikelde en hij haperde, hij zuchtte en hij worstelde, hij glimlachte wat en schoof met colaflesjes. Verbeten klampte Van der Sar zich vast in het aardedonker - aan de stopwoordjes 'eigenlijk' en 'inderdaad' vooral - maar de zinnen hobbelden nog steeds onophoudelijk de bocht uit", gaat de columnist verder. "In het publieke domein is hij de grootmeester van het totale ongemak. Vrijwel alles gaat mis. Verbaal, non-verbaal, alles daar tussenin. Bij Ajax wordt vaak geprobeerd om Van der Sar daarom maar helemaal buiten beeld te houden, zeker wanneer het ingewikkeld wordt, net zolang tot er écht geen andere optie meer over is."

Mossou maakte nog tijdens de persconferentie de vergelijking met Barack Obama. "Niet iedereen heeft een talent voor spreken in het openbaar. Maar het probleem is hier: dit is de directeur van de grootste club van Nederland, in de grootste entertainmentindustrie nota bene, een bedrijfstak die zo ongeveer drijft op communicatie en media-impact. Maar de vraag is inmiddels gerechtvaardigd of dit nog wel kan: een directeur van een beursgenoteerd voetbalbedrijf, steeds opnieuw wankelend wanneer het begint te stormen, met naast hem een perschef die het liefst onder een tafel zou willen kruipen."