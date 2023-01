Derksen ziet project bij Ajax ‘totaal mislukken’: ‘Een slapzak eerste klas’

Vrijdag, 27 januari 2023 om 23:35 • Rian Rosendaal

Johan Derksen richt na het ontslag van Alfred Schreuder bij Ajax zijn pijlen op algemeen directeur Edwin van der Sar. De vaste tafelgast van de dagelijkse talkshow vindt het onbegrijpelijk dat de voormalig topkeeper bij belangrijke momenten en beslissing als uithangbord fungeert in Amsterdam. Desondanks lijkt Van der Sar niet van plan op op korte termijn te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

"Wat ik heel erg vind is dat onze keeper (Van der Sar, red.) al jaren directeur is", steekt Derksen vrijdagavond van wal in Vandaag Inside. "Cruijff wilde Bayern München imiteren met voetballers in de leiding. Bayern München had een paar goede voetballers (Karl-Heinz Rummenigge en Uli Hoeness, red.) die ook goede leiders waren. Maar bij Ajax is dat totaal mislukt. Want Van der Sar is geen personality. Als je ziet hoe hij die persconferentie nu doet." Derksen doelt op het persmoment na het ontslag van Schreuder, waarop de Ajax-directeur niet erg goed uit zijn woorden leek te komen, wat hem op veel kritiek kwam te staan.

"Het is een slapzak eerste klas en een trainer in nood heeft niets aan die man", maakt Derksen zijn mening over Van der Sar duidelijk kenbaar. "Hoe is het nou mogelijk dat een beursgenoteerd bedrijf zo'n slapzak, die nog geen persconferentie kan leiden, in dienst heeft?" Van der Sar gaf overigens op de persconferentie aan dat hij niet heeft overwogen om op te stappen bij Ajax. "De hele leiding van Ajax bestaat toch uit lichtgewichten", gaat de verbaasde Derksen verder. "Er is er toch niet een die het overzicht heeft en die de boel echt leidt. Ze willen allemaal een ding: overleven."

Derksen verwacht niet dat Peter Bosz terugkeert bij Ajax. "Want dat is een vriend van Schreuder. Ik denk niet dat hij nu zomaar op die plek gaat zitten." René van der Gijp verlegt de aandacht naar Van der Sar, van wie hij het niet gek vindt dat hij communicatief niet erg sterk is. "Dat hebben we wel vaker gezien." Presentator Wilfred Genee wil weten of de algemeen directeur echt gelukkig is bij Ajax. "Nee, dat is niet zijn ding." Derksen haakt daar gelijk op in. "Kan Ajax gelukkig zijn met Van der Sar? Zo'n boegbeeld. Ze wilden een grote speler met uitstraling. Nou, hij is groot, twee meter lang, maar totaal geen uitstraling."