Discussie Veronica Offside: ‘Tuurlijk hebben spelers Ajax de boel gesaboteerd’

Vrijdag, 27 januari 2023 om 23:51 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:30

Andy van der Meijde sluit niet uit dat de spelers van Ajax donderdagavond tegen FC Volendam (1-1) expres minder goed speelden in de hoop dat trainer Alfred Schreuder werd ontslagen. Dat zei de voormalig voetballer vrijdag in Veronica Offside. Collega-analisten Wesley Sneijder en Wim Kieft zijn het niet met Van der Meijde eens.

De discussie begint met een terugblik op de wedstrijd tussen Ajax en Volendam. “Ik zat te kijken, en kreeg ook medelijden met die Schreuder”, opent Kieft. “Ik had zoiets van: wat zal hij blij zijn bij het laatste fluitsignaal, dat hij ontslagen wordt. Op een gegeven moment weet je dat het onvermijdelijk is. Dat komt ook door hemzelf natuurlijk, maar die druk wordt zo immens groot... dat je weet dat je het nooit meer kan winnen.”

Van der Meijde haakt daarop in, door zichzelf hardop af te vragen of Schreuder zichzelf wellicht expres richting de uitgang heeft gewerkt. “Omdat er zoveel spelers weg zijn gegaan. Hij stelt elke keer die Bassey op, hij ziet toch ook wel dat het niet loopt? Dan stel je toch gewoon die Wijndal op, dan ga je toch gewoon proberen te winnen? Die kan beter voetballen dan die Bassey!”

Presentator Wilfred Genee vraagt de tafelgasten vervolgens of het zou kunnen dat de spelers de boel gesaboteerd hebben. “Tuurlijk”, reageert Van der Meijde. “Dat gaat zo. Die Bassey speelt en raakt geen pepernoot, dat gaat leven in zo’n team. Je krijgt gezeik dan, onderling. Als jij niet in een team speelt en je kwaliteiten komen er niet uit, dan komt dat door de trainer. Dat krijgt een eigen leven, en dan ga je ook denken: godverdomme, ik speel niet goed, en er is alleen maar gezeik. Ik krijg geen vertrouwen van de trainer. Dan is het heel moeilijk om je op te peppen voor een wedstrijd.”

Kieft kan zich daar niet in vinden. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik dacht: we gaan nu een wedstrijd in en we gaan expres verliezen zodat die coach wordt ontslagen. Dan gaat het ook ten koste van jezelf natuurlijk. Je wil zelf natuurlijk altijd wel presteren en het goed doen”, aldus Kieft, die bijval krijgt van Sneijder. “Ik geloof dat ook niet”, aldus de recordinternational van Oranje. “Je gaat zo’n wedstrijd niet in met het idee van: ik ga vandaag even op vijftig procent voetballen want dan vliegt Schreuder eruit. Je hebt allemaal wel je trots dat je een wedstrijd wil winnen. Ik heb ook wel eens een trainer gehad, die was ik liever kwijt dan rijk. Benítez bijvoorbeeld, bij Inter. Maar dan ga je niet expres een bal over schieten. Die voetballers doen het toch omdat ze van het spelletje houden?”