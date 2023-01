Aké scoort heel fraai en laat Etihad Stadium ontploffen in bekerkraker

Vrijdag, 27 januari 2023 om 22:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:12

Manchester City hoeft in de FA Cup niet langer rekening te houden met Arsenal. In de vierde ronde van het nationale bekertoernooi werd vrijdagavond namelijk met 1-0 gewonnen van the Gunners, met Nathan Aké na rust als matchwinner met een fraaie treffer. Beide ploegen vechten ook met elkaar in de Premier League, met Arsenal dat vijf punten voorsprong heeft op City en een wedstrijd tegoed.

Josep Guardiola koos er niet voor om zijn sterspelers rust te gunnen. Hierdoor verschenen Erling Braut Haaland, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez en Jack Grealish aan de aftrap. Collega Mikel Arteta had ook een sterke opstelling in petto, al begon Martin Ødegaard op de bank. Manchester City startte scherp en was al na tien minuten dicht bij de 1-0. Een ambitieuze omhaal van Haaland werd op tijd weggekopt door Takehiro Tomiyasu. Arsenal liet niet veel zien in de eerste helft in aanvallend opzicht, al moest Stefan Ortega optreden bij een krullend schot van basisdebutant Leandro Trossard. Collega-aanvaller Eddie Nketiah, zondag de held tegen Manchester United, raakte een volley niet goed genoeg om te scoren.

Manchester City gooide het tempo omhoog na rust. De eerste goede kans kwam echter op naam van Fábio Vieira, die zijn lob naast het doel zag verdwijnen. Luttele minuten later viel de openingstreffer aan de andere kant. Na een individuele actie van Grealish kwam de bal in de zestien terecht bij de mee opgekomen Aké. De verdediger bleef kalm en schoof de bal met de binnenkant van zijn voet in de verre hoek: 1-0. Grote vreugde bij de doelpuntenmaker, zijn medespelers en de fans van Manchester City.

Arteta greep in en bracht voormalig City-verdediger Oleksandr Zinchenko en Gabriel Martinelli. Laatstgenoemde probeerde kort na zijn rentree bij een aanval Nketiah te bereiken bij de tweede paal, maar het was Manuel Akanji die op tijd redding bracht voor de thuisclub. Ødegaard kwam in de slotfase ook nog binnen de lijnen, maar het was niet voldoende voor Arsenal. Manchester City had het meeste balbezit en liet niet toe dat het nog spannend zou worden in het Etihad Stadium. Het elftal van Guardiola mag zich derhalve opmaken voor de laatste zestien in de FA Cup.