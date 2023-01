‘Magische Magyaar’ Szoboszlai schiet Leipzig tot op één punt van Bayern

Vrijdag, 27 januari 2023 om 22:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:50

RB Leipzig heeft de aansluiting met de top van de Bundesliga behouden. De ploeg van trainer Marco Rose was met 2-1 te sterk voor VfB Stuttgart. Dominik Szoboszlai was de grote man bij de gastheren door tweemaal te scoren. Chris Führich bracht de spanning nog wel terug, maar verder dan dat kwamen de bezoekers niet. Het als tweede geklasseerde Leipzig is Bayern München tot op één punt genaderd, al komt de koploper zaterdag nog in actie. Stuttgart staat vijftiende en kent serieuze degradatiezorgen.

Het was Stuttgart dat na een kleine tien minuten spelen op voorsprong had kunnen komen. Thomas Kastanaras probeerde het met een schot, maar moest in doelman Janis Blaswich zijn meerdere erkennen. Leipzig nam het initiatief in handen en na 25 minuten kwam de ploeg op voorsprong. Een vrije trap van Szoboszlai bleek na een verraderlijke stuit te machtig voor Stuttgart-goalie Florian Müller: 1-0. Nog voor rust had Leipzig de marge kunnen verdubbelen. André Silva werd perfect bediend, maar de kopbal van de Portugees belandde op de linkerpaal. Via wederom Silva (redding Müller) en Dani Olmo, die in kansrijke positie over schoot, was Leipzig voor rust nog tweemaal dicht bij de verdubbeling van de score.

Direct na rust kreeg Stuttgart de kans op de gelijkmaker. Nikolas Nartey werd ongedekt gevonden in de zestien, maar zijn poging vloog rakelings naast de linkerpaal. Dat bleek een dure misser te zijn, want minuten later stond het 2-0 en wederom was Szoboszlai de gevierde man. Aan de rand van de zestien controleerde de Hongaar de bal met het hoofd, waarna zijn poeier in de verre hoek onhoudbaar bleek. Stuttgart gaf echter niet op en via Luca Pfeiffer, die over kopte, was het dicht bij de aansluitingstreffer. Niet veel later kregen de bezoekers een strafschop, na hands van Josko Gvardiol. Führich schoot vervolgens onder Blaswich door raak: 2-1. In de slotfase waren de kansen voor Leipzig. Emil Forsberg schoot vijf minuten voor tijd over, terwijl Yussuf Poulsen op Müller stuitte. De overwinning kwam echter niet meer in gevaar.