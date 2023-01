PEC Zwolle doet heel goede zaken; Hyballa keert terug met vijfklapper

Vrijdag, 27 januari 2023 om 22:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:42

Jong Ajax is er vrijdagavond voor de achtste keer op rij niet in geslaagd om te winnen in de Keuken Kampioen Divisie. Het beloftenelftal, door de promotie van John Heitinga naar het eerste elftal getraind door Michel Kreek, kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Helmond Sport. Koploper PEC Zwolle won zelf met 4-1 van TOP Oss en zag achtervolger Heracles Almelo dure punten morsen in Eindhoven. Peter Hyballa zag NAC Breda bij zijn terugkeer meteen met 5-1 winnen.

VVV-Venlo - ADO Den Haag 0-0

VVV was de betere ploeg in de beginfase. Na twintig minuten leek Nick Venema, maandag nog matchwinner tegen Jong PSV, te scoren, maar het was Luuk Koopmans die redding bracht. Verderop in de eerste helft leek Venema weer te scoren. Het was echter Finn van Breemen die de bal van de lijn haalde. ADO kroop na rust wat meer uit de schulp en via Joey Sleegers was het halverwege de tweede helft dicht bij de 0-1, maar zijn kopbal ging naast. Het was niet de avond van Venema, die een kwartier voor het einde in kansrijke positie kwam maar in de rebound over het doel schoot. Derhalve geen doelpunten vrijdagavond in Venlo.

PEC Zwolle - TOP Oss 4-1

Younes Taha brak de ban voor de lijstaanvoerder met een rake kopbal na een half uur spelen, na goed voorbereidend werk van Davy van den Berg. PEC was de betere ploeg, maar zag TOP halverwege de tweede helft wel op 1-1 komen dankzij Rick Dekker. De koploper rechtte de rug in de slotfase en kwam een kwartier voor tijd weer op voorsprong dankzij invaller Apostolos Vellios. Luttele minuten later stifte Lennart Thy de bal over de doelman heen voor de 3-1. Dean Huiberts, een andere invaller, verzorgde vijf minuten voor tijd het slotakkoord op aangeven van Thy.

Helmond Sport - Jong Ajax 1-1

In de beginfase stuitte Jaydon Banel op Mike Havekotte en aan de andere kant zag Arno van Keilegom zijn schot geblokkeerd worden. Vlak voor de rust kwam Jong Ajax twee keer dicht bij de voorsprong. Havekotte wist echter knap te redden op pogingen van Kristian Hlynsson en Gabriel Misehouy. Na een uur spelen kwamen de Amsterdammers alsnog op voorsprong. Een vrije trap van Rasmussen werd dusdanig aangeraakt, dat Havekotte kansloos was. Lang kon Jong Ajax echter niet genieten van de leiding, want binnen enkele minuten stond het alweer gelijk. Na balverlies op het middenveld pikte Martijn Kaars de bal op en vanaf de linkerkant bracht hij de bal voor, waar Peter van Ooijen klaar stond om binnen te schieten: 1-1. Niet veel later stuitte Jarno Lion op doelman Charlie Setford. Gescoord zou er in de slotfase niet meer worden.

Jong Ajax wist opnieuw niet te winnen.

Telstar - Almere City 0-1

In de openingsfase kreeg Stije Resink een kans om Almere op een vroege voorsprong te koppen. poging eindigde echter in de handen van Telstar-doelman Joey Houweling. Beide ploegen kwamen er in het eerste bedrijf met grote regelmaat dreigend uit. Zo probeerde Pascu het met een schot, dat over ging en was ook Telstar dicht bij de voorsprong. Na een uur spelen krijg Resink een schietkans bij de tweede paal, maar hij schoot over. Aan de andere kant ging een schot van Tom Overtoom naast. Even later probeerde Ramon Min het met een schot, dat gekeerd kon worden. Tien minuten voor tijd nam Almere City de leiding via Lance Duijvestijn. Een schot van de aanvaller ging onder Houweling door: 0-1. Damian van Bruggen kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart, maar de Flevolanders hielden desondanks stand.

Roda JC Kerkrade - FC Dordrecht 1-0

Sahverdi Cetin zorgde voor het eerste grote gevaar van de wedstrijd. De middenvelder van Dordrecht kwam oog in oog te staan met Moritz Nicolas, die als winnaar uit de strijd kwam. Roda was in het eerste bedrijf de bovenliggende partij en via Dylan Vente werd het bijna 1-0. De spits stuitte echter op Liam Bossin. Vlak voor rust waren Bryan Limbombe en Vente nog dicht bij de voorsprong, maar Bossin liet zich wederom gelden. In de 64e minuut kon Dordrecht-aanvaller Elso Brito voor de voorsprong zorgen. Hij schoot na een fraaie voorzet in één keer op doel, maar Nicolas voorkwam dat het leer in de verre hoek belandde. Roda werd in de slotfase beter, maar bleef op Bossin stuiten. In de 80e minuut werd het alsnog 1-0 voor de Limburgers. Bryan Limbombe legde aan voor een vrije trap en vond de verre hoek op schitterende wijze.

NAC Breda – Jong AZ 5-1

NAC Breda kende in eigen huis weinig problemen met Jong AZ. De ploeg van trainer Peter Hyballa opende in de elfde minuut de score via Charles-Jesaja Herrmann, die een diepe bal kreeg van Boyd Lucassen, de verdedigers te slim af was en de 1-0 binnen frommelde. Vlak na rust benutte Odysseus Velanas een strafschop die was toegekend na een overtreding van Loek Peters: 2-0. Diezelfde Peters kreeg niet veel later zijn tweede gele kaart, waarna NAC de voorsprong via Velanas (na terugleggen Sabir Agougil), Ezechiel Banzuzi (kopbal) en opnieuw Velanas (kopbal) uitbouwde naar 5-0. Via Jurre van Aken deed Jong AZ vlak voor tijd nog iets terug, maar daar bleef het bij.

Een wel héél knullig eigen doelpunt van MVV... ?? pic.twitter.com/jKOz4X7MWd — ESPN NL (@ESPNnl) January 27, 2023

FC Den Bosch – MVV 3-3

De treffers werden in dit aantrekkelijke treffen eerlijk verdeeld over beide helften. Na een kwartier kopte Leroy Labylle de bal knullig in eigen doel, waardoor de thuisploeg op voorsprong kwam. Na balverlies van Den Bosch maakte Ruben van Bommel de 1-1, waarna Tomas Kalinauskas vlak voor rust de thuisploeg uit een voorzet van Danny Verbeek weer op voorsprong zette. Anass Ahannach maakte in de 56ste minuut uit een moeilijke hoek de 3-1, waardoor het voor MVV een moeilijk verhaal leek te worden. In de slotfase stelde het via intikkers van Dailon Livramento en Mart Remans echter alsnog orde op zaken.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 21 16 2 3 31 50 2 Heracles Almelo 21 14 2 5 29 44 3 FC Eindhoven 21 11 6 4 11 39 4 Almere City FC 22 12 3 7 7 39 5 VVV-Venlo 22 10 6 6 1 36 6 MVV Maastricht 21 10 5 6 4 35 7 Jong AZ 22 9 5 8 4 32 8 Roda JC Kerkrade 21 9 4 8 3 31 9 NAC Breda 22 9 4 9 -2 31 10 Willem II 20 8 6 6 6 30 11 Telstar 22 7 8 7 -6 29 12 De Graafschap 21 7 5 9 -1 26 13 ADO Den Haag 22 6 7 9 -8 25 14 Jong PSV 21 6 6 9 -2 24 15 Jong Ajax 22 5 9 8 -3 24 16 FC Den Bosch 22 7 2 13 -12 23 17 FC Dordrecht 22 6 5 11 -13 23 18 Helmond Sport 22 6 4 12 -17 22 19 TOP Oss 22 5 3 14 -18 18 20 Jong FC Utrecht 21 4 4 13 -14 16